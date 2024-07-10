Як уникнути теплового удару під час спеки: поради від МОЗ

Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан - тепловий удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

Зазвичай тепловий удар виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу. Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких краще відразу звернутись за допомогою, а саме - зателефонуйте за номером 103 - диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги. Перша допомога при тепловому ударі: перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце;

охолоджуйте постраждалого, для цього можна використати прохолодні вологі рушники чи льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах);

якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями;

у разі блювання, покладіть людину на бік;

стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги. Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.