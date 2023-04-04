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Літо 2023 стане поворотним моментом в житті цих знаків Зодіаку!

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на літо 2023 розповість про чотири знаки Зодіаку, для яких три теплі місяці стануть поворотними у житті - фінансовому, кар'єрному, любовному.

Кому і в чому найбільше пощастить, пише Terra.

Овен

Овни на початку літа чудово відпочинуть, наберуться сил і кинуться підкорювати нові висоти. Деякі можуть навіть зважитися на зміну сфери діяльності, і удача буде на їхньому боці.

Уродженці знаку знайдуть ту справу, яка їм дійсно подобається і приноситиме солідні суми.

Рак

Ви нарешті зможете розслабитися та вирушити у відпустку, про яку давно мріяли. Чорна смуга у вашому житті закінчиться і з'явиться шанс знайти другу половинку і навіть укласти шлюб.

Ті, хто вже у парі, завдяки покращенню фінансового стану зможуть придбати власне житло та облаштовуватимуть сімейне гніздечко. Не виключене також поповнення у сім'ї.

Діва

Діви цього літа будуть сповнені сил і зможуть показати себе з найкращого боку на роботі. Можливо, представники знаку зроблять кар'єрний ривок і обіймуть керівну посаду.

І хоча роботи у Дів додасться, результат їх порадує, оскільки доходи зростуть у рази.

Стрілець

Стрільці багато часу проводитимуть у дорозі - це стосується не тільки ділових поїздок, а й подорожей, які ви так любите. Уродженці знаку переживуть багато щасливих моментів.

Влітку самотні Стрільці можуть зустріти людину, яка закрутить їм голову. І ці стосунки матимуть хорошу перспективу.

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