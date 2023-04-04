RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лето 2023 года станет поворотным моментом в жизни этих знаков Зодиака!

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на лето 2023 расскажет о четырех знаках Зодиака, для которых три теплых месяца станут поворотными в жизни - финансовой, карьерной, любовной.

Кому и во многом больше всего повезет, пишет Terra.

Овен

Овны в начале лета прекрасно отдохнут, наберутся сил и бросятся покорять новые высоты. Некоторые могут даже решиться на изменение сферы деятельности, и удача будет на их стороне.

Уроженцы знака найдут это дело, которая им действительно нравится и будет приносить солидные суммы.

Рак

Вы наконец-то сможете расслабиться и отправиться в отпуск, о котором давно мечтали. Черная полоса в вашей жизни закончится и появится шанс найти вторую половинку и даже заключить брак.

Те, кто уже в паре, благодаря улучшению финансового состояния смогут приобрести собственное жилье и будут обустраивать семейное гнездышко. Не исключено также пополнение семьи.

Дева

Девы этим летом будут полны сил и смогут показать себя с лучшей стороны на работе. Возможно, представители знака совершат карьерный рывок и займут руководящую должность.

И хотя работы у Дев прибавится, результат их обрадует, поскольку доходы вырастут в разы.

Стрелец

Стрельцы много времени будут проводить в пути - это касается не только деловых поездок, но и путешествий, которые вы так любите. Уроженцы знака переживут многие счастливые моменты.

Летом одинокие Стрельцы могут встретить человека, который закружит им голову. И эти отношения будут иметь хорошую перспективу.

Также узнайте, какие знаки Зодиака будут купаться в деньгах уже на этой неделе.

Кроме того, читайте, каким знакам Зодиака не повезет в апреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскопастрология