Эту летнюю ягоду женщинам 50+ следует есть каждый день: вот почему

Клубника может стать естественным союзником женщин во время менопаузы. Ягода она не только снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и облегчает типичные симптомы гормональных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что происходит при менопаузе

Обычно менопауза происходит в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше.

Приливы и ночная потливость - распространённые симптомы, с которыми сталкиваются многие женщины во время менопаузы, а с приближением лета эти симптомы могут усиливаться еще больше.

Диетолог Эмма Дербишир рассказала, что клубнику часто считают ключевым продуктом питания для женщин в менопаузе. Она обеспечивает ключевые питательные вещества, важные для общего здоровья и самочувствия.

Во время приливов у людей может возникать головокружение и учащенное сердцебиение. Эти симптомы , вероятно, вызваны колебаниями уровня эстрогена. А это приводит к изменению регуляции температуры в части мозга, которая называется гипоталамусом.

Как клубника помогает при менопаузе

Клубника богата антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы. Они могут помочь бороться с оксидативным стрессом и воспалением, которые способствуют таким симптомам, как приливы, ночная потливость, боль в суставах и затуманенный мозг.

Летние фрукты, такие как клубника, черника и малина, содержат мощные соединения, которые помогают поддерживать гормональный баланс и бороться с воспалением.

Такие ягоды полезны, поскольку они имеют низкое содержание сахара и являются отличным источником клетчатки. Клетчатка может помочь сбалансировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес во время менопаузы.

Во время менопаузы употребление большего количества клетчатки может помочь вам чувствовать сытость. Это также может помочь пищеварению, которое может замедлиться во время менопаузы.