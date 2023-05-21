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Літній Миколай 2023: сувора заборона свята, через яку можна накликати біду

Що не можна робити на святого Миколая (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Літній, або Весняний Миколай, відзначається щороку 22 травня. Це народне свято за церковними канонами називається Перенесення мощей Святого Миколая з Мір Лікійських у Барі. Свято має багато традицій, а також, як без них, суворих заборон.

Що не можна робити на Миколая - в матеріалі Styler далі.

Що не можна робити на Миколая

З давніх-давен люди вірили, що на свято не можна стригти волосся, займатися рукоділлям, адже це пов'язано з гострими предметами. Їх у руки брати не можна ні в якому разі.

Якщо людина попросила вас про допомогу, їй у жодному разі не можна відмовляти. Інакше родина буде терпіти злидні й нещастя сім років поспіль.

Також намагалися не тримати борг до цього дня, бо не буде фінансів ще цілий рік. Тому краще всі борги роздати до свята.

Вважалося, що в цей день дуже небезпечне море, тому не можна вирушати в плавання. Також не можна плавати в річці.

Звісно ж, як у будь-яке церковне свято, не можна в цей день сваритися, лаятися, бажати комусь зла чи кривдити інших.

Що варто зробити 22 травня

Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколаю про благополуччя і любов.

Рекомендується в цей день сходити до храму і помолитися про любов між подружжям, доброту, душевний спокій. Люди, які не можуть відпустити образи, моляться про прощення кривдника.

Святий Миколай здавна вважався покровителем моряків. В Україні його особливо шанували козаки, які обов'язково молилися Чудотворцю, перш ніж вирушити в мандрівку морем.

Вважається також, що до 22 травня треба встигнути посадити картоплю. Якщо зробити це після - хорошого врожаю вже не буде.

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