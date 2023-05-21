Летний Николай 2023: строгий запрет праздника, из-за которого можно навлечь беду

Что нельзя делать на Николая

Издавна люди верили, что на праздник нельзя стричь волосы, заниматься рукоделием, ведь это связано с острыми предметами. Их в руки брать нельзя ни в коем случае.

Если человек попросил вас о помощи, ему ни в коем случае нельзя отказывать. Иначе семья будет терпеть нищету и несчастье семь лет подряд.

Также пытались не держать долг до этого дня, потому что не будет финансов еще целый год. Поэтому лучше все долги раздать до праздника.

Считалось, что в этот день очень опасно море, поэтому нельзя отправляться в плавание. Также нельзя плавать в реке.

Конечно, как в любой церковный праздник, нельзя в этот день ругаться, браниться, желать кому-то зла или обижать других.

Что следует сделать 22 мая

Известно, что всю жизнь Николай занимался благотворительностью, был покровителем и защитником моряков, помощником для бедных и утешителем для обиженных. Также святой мог даровать верующим семейное счастье, поэтому многие православные 22 мая молятся Николаю о благополучии и любви.

Рекомендуется в этот день сходить в храм и помолиться о любви между супругами, доброте, душевном покое. Люди, которые не могут отпустить обиды, молятся о прощении обидчика.

Святой Николай издавна считался покровителем моряков. В Украине его особенно уважали казаки, которые обязательно молились Чудотворцу, прежде чем отправиться в путешествие по морю.

Считается также, что до 22 мая нужно успеть посадить картошку. Если сделать это после - хорошего урожая уже не будет.