Літній хіт: як приготувати освіжаючий лимонад за кілька хвилин

У спеку немає нічого кращого за склянку холодного лимонаду. Приготувати такий освіжаючий напій можна вдома всього за кілька хвилин.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що знадобиться для приготування улюбленого серед українців напою.
Смачних лимонадів повно на полицях магазинів, але самими корисними завжди залишаються ті, які приготовані вдома. Вони не лише втамовують спрагу, а й насичують організм вітамінами.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Легкий спосіб пригодувати
Спочатку потрібно в миску натерти на тертці цедру лимона та апельсина. Далі додаємо цукор та вичавлюємо весь можливий сік з лимона та апельсина.
Після все ретельно перемішуємо, щоб цукор розтопився.
В додану суміш додайте два літри води та ставимо в холодильник на кілька годин для настоювання та охолодження.
Перед вживанням можна у склянку додати шматочки лимона, м'яту та лід.
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