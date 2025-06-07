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Літній хіт: як приготувати освіжаючий лимонад за кілька хвилин

Рецепт освіжаючого лимонаду (фото: Unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

У спеку немає нічого кращого за склянку холодного лимонаду. Приготувати такий освіжаючий напій можна вдома всього за кілька хвилин.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що знадобиться для приготування улюбленого серед українців напою.

Лимонад з апельсина: простий рецепт

Смачних лимонадів повно на полицях магазинів, але самими корисними завжди залишаються ті, які приготовані вдома. Вони не лише втамовують спрагу, а й насичують організм вітамінами.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • лимон - 1 шт.
  • апельсин - 2 шт.
  • вода - 2 л.
  • цукор - 100 г
  • лід та м'ята - за бажанням ⠀

Легкий спосіб пригодувати

Спочатку потрібно в миску натерти на тертці цедру лимона та апельсина. Далі додаємо цукор та вичавлюємо весь можливий сік з лимона та апельсина.

Після все ретельно перемішуємо, щоб цукор розтопився.

В додану суміш додайте два літри води та ставимо в холодильник на кілька годин для настоювання та охолодження.

Перед вживанням можна у склянку додати шматочки лимона, м'яту та лід.

Рецепт літнього лимонаду (фото: кадр з відео)

 

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