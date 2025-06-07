Летний хит: как приготовить освежающий лимонад за пару минут

В жару нет ничего лучше стакана холодного лимонада. Приготовить такой освежающий напиток можно дома всего за несколько минут.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что понадобится для приготовления любимого среди украинцев напитка.
Вкусных лимонадов полно на полках магазинов, но самыми полезными всегда остаются приготовленные дома. Они не только утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Легкий способ приготовить
Сначала нужно в миску натереть на терке цедру лимона и апельсина. Далее добавляем сахар и выжимаем весь возможный сок из лимона и апельсина.
После все тщательно перемешиваем, чтобы сахар растопился.
В добавленную смесь добавьте два литра воды и ставим в холодильник на несколько часов для настаивания и охлаждения.
Перед употреблением можно в стакан добавить кусочки лимона, мяту и лед.
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