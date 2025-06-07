Летний хит: как приготовить освежающий лимонад за пару минут

Лимонад из апельсина: простой рецепт

Вкусных лимонадов полно на полках магазинов, но самыми полезными всегда остаются приготовленные дома. Они не только утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

лимон - 1 шт.

апельсин - 2 шт.

вода - 2 л.

сахар - 100 г

лед и мята - по желанию ⠀

Легкий способ приготовить

Сначала нужно в миску натереть на терке цедру лимона и апельсина. Далее добавляем сахар и выжимаем весь возможный сок из лимона и апельсина.

После все тщательно перемешиваем, чтобы сахар растопился.

В добавленную смесь добавьте два литра воды и ставим в холодильник на несколько часов для настаивания и охлаждения.

Перед употреблением можно в стакан добавить кусочки лимона, мяту и лед.

Рецепт летнего лимонада (фото: кадр из видео)