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Летний хит: как приготовить освежающий лимонад за пару минут

Рецепт освежающего лимонада (фото: Unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В жару нет ничего лучше стакана холодного лимонада. Приготовить такой освежающий напиток можно дома всего за несколько минут.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что понадобится для приготовления любимого среди украинцев напитка.

Лимонад из апельсина: простой рецепт

Вкусных лимонадов полно на полках магазинов, но самыми полезными всегда остаются приготовленные дома. Они не только утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • лимон - 1 шт.
  • апельсин - 2 шт.
  • вода - 2 л.
  • сахар - 100 г
  • лед и мята - по желанию ⠀

Легкий способ приготовить

Сначала нужно в миску натереть на терке цедру лимона и апельсина. Далее добавляем сахар и выжимаем весь возможный сок из лимона и апельсина.

После все тщательно перемешиваем, чтобы сахар растопился.

В добавленную смесь добавьте два литра воды и ставим в холодильник на несколько часов для настаивания и охлаждения.

Перед употреблением можно в стакан добавить кусочки лимона, мяту и лед.

Рецепт летнего лимонада (фото: кадр из видео)

 

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