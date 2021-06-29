Лишний вес может стать дополнительным риском при коронавирусе: Комаровский назвал причины

Доктор Комаровский назвал лишний вес у человека дополнительным фактором для тяжелого течения коронавируса. Обычно люди с лишним весом имеют сопутствующие заболевания, которые при коронавирусе приводят к осложнениям.

Врачу задали вопрос о том, может лишний вес привести к тяжелому течению коронавируса. И как будет происходить выздоровление. Комаровский отметил, что люди с лишним весом часто имеют гипертоническую болезнь и многие об этом даже не подозревают.

"Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоническая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции, особенно при цитокиновом шторме, у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом", - объяснил специалист.

Он добавил, что к появлению лишнего веса могут привести и другие факторы, и проблемы с организмом. А это значит, что лишний вес можно считать дополнительным фактором риска при развитии тяжелой формы коронавируса и осложнений.

"Есть какие-то общие факторы, которые приводят к ожирению и обуславливают тяжелое течение коронавирусной инфекции именно у людей с лишним весом, потому что у них по-особому функционируют рецепторы, через которые вирус проникает в организм. Да, в любом случае ожирение рассматривается как фактор риска при коронавирусной инфекции, но это не повод сходить с ума — огромное количество людей с лишним весом переносят болезнь легко", - отметил Комаровский.

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"Именно сочетание ожирения и — обращаю ваше внимание на эту важную подробность! — неконтролируемой гипертонической болезни серьезно повышает вероятность тяжелого течения болезни. Поэтому при наличии лишнего веса вам просто нужно знать и понимать, что повышение артериального давления — это один из ваших спутников. Есть лишний вес — измеряем, контролируем артериальное давление, причем независимо от того, есть у вас подозрение на коронавирус или нет. Ваша задача — хорошо подумать о том, как стабилизировать давление и уменьшить вес", - резюмировал врач.