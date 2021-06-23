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Комаровский предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару: проверьте симптомы!

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Среда 23 июня 2021 09:05
Комаровский предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару: проверьте симптомы! Фото: Доктор Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Светлана Мащенко

В Украину пришла сильная жара, которая согласно прогнозам синоптиков будет длиться до конца недели. Длительное нахождение при экстремальных температурах чревато опасными состояниями для организма, поэтому этого следует избегать. Как понять, что вам пора в тень, рассказал знаменитый педиатр доктор Евгений Комаровский.

Об этом врач написал в своем Instagram-блоге.

Симптомами теплового удара являются:

  • Головная боль
  • Интенсивное покраснение кожи
  • Высокая температура
  • Вялость и слабость
  • Учащенное сердцебиение, судороги, тошнота
  • Головокружение или потеря сознания

Если вы чувствуете, что с вашим организмом происходит нечто подобное после длительного пребывания при высокой температуре, срочно принимайте меры.

Комаровский предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару: проверьте симптомы!

Фото: Комаровский назвал симптомы теплового удара (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский "разнес" популярное разрекламированное средство, назвав его продажу выкачкой денег.

Также педиатр рассказал про копеечную аптечную мазь, которая помогает при многих проблемах с кожей.

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Доктор Комаровский
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