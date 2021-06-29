Зайва вага може стати додатковим ризиком при коронавірусі: Комаровський назвав причини

Доктор Комаровський назвав зайву вагу у людини додатковим фактором для важкого перебігу коронавірусу. Зазвичай люди із зайвою вагою мають супутні захворювання, які при коронавірусі призводять до ускладнень.

Лікарю поставили питання про те, чи може зайва вага привести до важкого перебігу коронавірусу. І як буде відбуватися одужання. Комаровський зазначив, що люди із зайвою вагою часто мають гіпертонічну хворобу і багато хто про це навіть не підозрюють.

"Люди із зайвою вагою, як правило, мають гіпертонічну хворобу, часто навіть не підозрюючи про це. А саме гіпертонічна хвороба і зайва вага певним чином впливають на кровообіг в легеневій тканині, на внутрішньо грудний тиск. Тобто при ускладненні коронавірусної інфекції, особливо при цитокіновому штормі, у таких пацієнтів серцево-судинна система працює дуже напружено, з великими труднощами", - пояснив фахівець.

Він додав, що до появи зайвої ваги можуть привести й інші фактори, і проблеми з організмом. А це означає, що зайву вагу можна вважати додатковим фактором ризику при розвитку важкої форми коронавірусу та ускладнень.

"Є якісь загальні фактори, які призводять до ожиріння та обумовлюють важкий перебіг коронавірусної інфекції саме у людей із зайвою вагою, тому що у них по-особливому функціонують рецептори, через які вірус проникає в організм. Так, в будь-якому випадку ожиріння розглядається як фактор ризику при коронавірусної інфекції, але це не привід сходити з розуму - величезна кількість людей із зайвою вагою переносять хворобу легко", - зазначив Комаровський.

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"Саме поєднання ожиріння і - звертаю вашу увагу на цю важливу подробицю! - неконтрольованої гіпертонічної хвороби серйозно підвищує ймовірність тяжкого перебігу хвороби. Тому при наявності зайвої ваги вам просто потрібно знати й розуміти, що підвищення артеріального тиску — це один з ваших супутників. Є зайва вага - вимірюємо, контролюємо артеріальний тиск, причому незалежно від того, є у вас підозра на коронавірус чи ні. Ваше завдання - добре подумати про те, як стабілізувати тиск і зменшити вагу", - резюмував лікар.