Не лише зменшити полив: як запобігти запліснявінню грунту

Хоча існує думка, що ґрунт пліснявіє лише від занадто рясного поливу, причин більше - неправильний дренаж, висока вологість в приміщенні тощо. Загалом, розв'язати проблему з цвіллю на ґрунті нескладно, однак ще легше запобігти появі плісняви.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як впливає пліснява на здоров'я рослин

Не всі види грибків шкідливі для кімнатних рослин, але деякі з них можуть пригнічувати ріст зелені. В більшості випадків, як зазначають флористи, цвіль на ґрунті може забирати поживні речовини, що становить небезпеку для розвитку рослини.

Крім цього, якщо ґрунт листяного улюбленця сильно заражений пліснявою, рослина стає більш сприйнятливою до хвороб та інших стресових факторів. Тож в деяких важких випадках пліснявий ґрунт може призвести до загибелі рослини.

Грибок також може приваблювати поширених шкідників кімнатних рослин. Зазвичай мошки не надто шкідливі, але коли їхня популяція розростається через велику кількість їжі, вони можуть пошкоджувати коріння рослин.

Як запобігти появі плісняви на ґрунті

Існує кілька профілактичних заходів, яких можна вжити, щоб зменшити ризик зараження пліснявою в майбутньому. Більшість методів полягають у тому, щоб ґрунт не залишався постійно вологим, чого можна досягти різними шляхами.

Покращити дренаж ґрунту

Перший і найважливіший спосіб запобігти появі плісняви на кімнатних рослинах - це налагодити дренаж ґрунту. Для цього слід зливати зайву рідину з підставок під горщики, обирати контейнери з дренажними отворами і, звісно, давати ґрунту висохнути між поливами.

Крім того, ви можете додати пористий матеріал до ґрунтової суміші, наприклад, подрібнену кору або торф'яний мох, який допоможе утримати коріння від перебування у воді.

Виставити рослину на сонячне світло

Нестача сонячного світла також може перешкоджати нормальному висиханню ґрунту між поливами.

Важливо переконатися, що ваші рослини отримують достатньо сонячного світла, оскільки сонячне ультрафіолетове випромінювання допомагає пригнічувати ріст плісняви.

Тож, щоб запобігти утворенню цвілі, рекомендують ставити рослину під сонячне проміння протягом дня. До того ж час від часу можна повертати горщик до вікна різним боком - так ґрунт просихатиме рівномірно.

Покращити циркуляцію повітря

Ще один спосіб запобігти утворенню цвілі - покращити циркуляцію повітря у вашій оселі. Якщо рослина стоїть на підвіконні, найпростіший варіант - відкрити вікно, якщо температура не надто висока.

Якщо природна циркуляція повітря неможлива, невеликий вентилятор, що обдуває горщики, матиме той самий ефект. Крім цього, розставивши горщики з рослинами на відстані також можна зменшити ризик надмірного зволоження ґрунту.