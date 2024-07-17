Не только уменьшить полив: как предотвратить заплесневение почвы

Хотя существует мнение, что почва плесневеет только от слишком обильного полива, причин больше - неправильный дренаж, высокая влажность в помещении и т.д. В общем, решить проблему с плесенью на почве несложно, однако еще легче предотвратить появление плесени.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как влияет плесень на здоровье растений

Не все виды грибков вредны для комнатных растений, но некоторые из них могут подавлять рост зелени. В большинстве случаев, как отмечают флористы, плесень на почве может забирать питательные вещества, что представляет опасность для развития растения.

Кроме этого, если почва лиственного любимца сильно заражена плесенью, растение становится более восприимчивым к болезням и другим стрессовым факторам. Поэтому в некоторых тяжелых случаях плесень может привести к гибели растения.

Грибок также может привлекать распространенных вредителей комнатных растений. Обычно мошки не слишком вредны, но когда их популяция разрастается из-за большого количества пищи, они могут повреждать корни растений.

Как предотвратить появление плесени на почве

Существует несколько профилактических мер, которые можно принять, чтобы уменьшить риск заражения плесенью в будущем. Большинство методов состоит в том, чтобы почва не оставалась постоянно влажной, чего можно достичь разными путями.

Улучшить дренаж грунта

Первый и самый важный способ предотвратить появление плесени на комнатных растениях - это наладить дренаж грунта. Для этого следует сливать лишнюю жидкость с подставок под горшки, выбирать контейнеры с дренажными отверстиями и, конечно, давать почве высохнуть между поливами.

Кроме того, вы можете добавить пористый материал к грунтовой смеси, например измельченную кору или торфяной мох, который поможет удержать корни от пребывания в воде.

Выставить растение на солнечный свет

Недостаток солнечного света может также препятствовать нормальному высыханию почвы между поливами.

Важно убедиться, что ваши растения получают достаточно солнечного света, поскольку солнечное ультрафиолетовое излучение помогает угнетать рост плесени.

Поэтому, чтобы предотвратить образование плесени, рекомендуют ставить растение под солнечные лучи в течение дня. К тому же время от времени можно поворачивать горшок к окну разной стороной - так почва будет просыхать равномерно.

Улучшить циркуляцию воздуха

Еще один способ предотвратить образование плесени - улучшить циркуляцию воздуха в вашем доме. Если растение стоит на подоконнике, самый простой вариант - открыть окно, если температура не слишком высокая.

Если естественная циркуляция воздуха невозможна, небольшой вентилятор, обдувающий горшки, будет иметь тот же эффект. Кроме этого, расставив горшки с растениями на расстоянии, также можно снизить риск чрезмерного увлажнения почвы.