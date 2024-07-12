Не лише через спеку: 13 причин, чому листя рослини жовтіє

Одна з найпоширеніших проблем, з якою можна зіткнутися при догляді за кімнатними рослинами - це пожовтіння листя. Хоча це може бути просто ознакою віку рослини, пожовкле листя також може вказувати на більш серйозні проблеми, що ховаються під ґрунтом.

Про те, чому листя рослин жовтіє і що робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Перезволоження

Занадто багато води навколо коренів створює середовище, в якому можуть розмножуватися бактерії. Тоді, як зазначають фахівці, коріння не може поглинати поживні речовини.

Це призводить до пожовтіння листя. Спочатку жовті ділянки стають кашоподібними, а потім листя опадає.

Щоб визначити, чи не перезволожуєте ви ґрунт, занурте кінчик пальця в ґрунт або підніміть горщик, щоб відчути його вагу - чим вологіша земля, тим важча рослина; чим сухіша, тим горщик легший.

Недостатній полив

Листя жовтіє, коли ґрунтова суміш занадто суха, з тієї ж причини, що і коли вона занадто волога. Але в цьому випадку в ґрунтовій суміші недостатньо вологи для того, щоб рослина отримала необхідне.

Зволожувати рослини радять вранці - так вода не випаровується завчасно від спеки. До того ж при поливі варто орієнтуватися на стан ґрунту, не потрібно поливати ще вологий.

Поганий дренаж ґрунту

Поганий дренаж кімнатної рослини призводить до того, що вода накопичується в горщику і "топить" коріння. Тож завжди варто перевіряти контейнер, щоб переконатися, що в ньому є дренажні отвори.

Також не радять класти гравій на дно будь-якого контейнера для кімнатних рослин. Вода рухається швидше крізь пористу ґрунтову суміш, ніж крізь гравій, тому тип дренажу необхідно підбирати під потреби рослинки.

Занадто багато сонця

Сонячне проміння може спричинити опіки листя, що призведе до пожовтіння і знебарвлення. Це може статися, якщо ваша рослина отримує занадто багато сонячного світла занадто швидко.

За словами фахівців, повільне наближення рослини до вікна протягом кількох тижнів може допомогти їй виробити толерантність до сонця, щоб вона могла процвітати прямо на підвіконні

Погане освітлення

Недостатня кількість світла також може нашкодити листю ваших кімнатних рослин. У цьому випадку пожовтіння зазвичай починається з нижніх листків ще до того, як вони опадають. Адже листя, яке знаходиться найдалі від джерела світла, жовтіє першим.

Є три способи виправити це: повертати горщик до джерела світла різним боком раз на тиждень, знайти краще джерело світла або використовувати світлодіодні лампи для рослин.

Пошкодження коренів

Багато речей можуть спричинити пошкодження коренів - як-от недостатній полив, коливання температури або надлишок добрив. Пошкодження коренів може призвести до пожовтіння, появи дрібного блідого листя або листя з коричневих плям.

Щоб усунути пошкодження коренів, вийміть рослину з контейнера, приберіть якомога більше ґрунту, обріжте розм'якле коріння, а потім пересадіть рослину.

Неправильний рівень pH ґрунту

Якщо рівень pH ґрунту для кімнатної рослини занадто низький або занадто високий, вона не може отримати доступ до певних поживних речовин, які містяться в ґрунті, що призводить до пожовтіння листя.

Як зазначають флористи, більшість кімнатних рослин люблять нейтральний ґрунт або злегка кислий pH від 6,0 до 7,0. Якщо ґрунт занадто кислий, листя набуває темного тьмяно-зеленого кольору.

Якщо ґрунт занадто лужний, це може призвести до хлорозу - дефіциту заліза, який проявляється у вигляді пожовтіння листя з жилками, які залишаються зеленими. Найкращий спосіб розв'язати цю проблему - пересадити кімнатну рослину у відповідний ґрунт.

Грибкова інфекція

Грибкові інфекції також можуть спричинити пожовтіння листя, яке зазвичай починається з плям, які можуть поширюватися. Профілактика - найкращий спосіб запобігти грибковій інфекції.

Чому листя рослини жовтіє (ілюстративне фото: Freepik)

Для цього рекомендують розставляти рослини на достатній відстані одна від одної, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Ранковий полив і зниження рівня вологості також можуть допомогти запобігти грибковим інфекціям.

Вік

Кожен окремий листок кімнатної рослини, за словами садівників, має індивідуальну тривалість життя. Коли цей листок старіє, рослина його скидає.

Часто це починається з пожовтіння перед тим, як лист опадає. У більшості видів це відбувається повільно, листок за листком, але деякі рослини можуть скидати більше листя за один раз сезонно.

Коливання температури

Кімнатні рослини найкраще ростуть при денній температурі від 21 до 27 градусів і нічній температурі від 15,5 до 20 градусів.

Холодні протяги можуть надходити з вікон, дверей або вентиляційних каналів і призводити до пожовтіння листя.

Щоб це виправити, дізнайтеся, який температурний діапазон подобається вашим кімнатним рослинам, і перевірте, чи підходить він для умов вашого будинку.

Вплив хімікатів

Не піддавайте свої кімнатні рослини впливу хімікатів у приміщенні - адже це може призвести до пожовтіння листя.

Наприклад, якщо у вас на столі стоїть рослина, а ви розпилюєте поліроль на меблі, засіб може потрапити на рослину. Хімічні речовини, що містяться в поліролі, можуть спричинити пожовтіння та опадання листя ураженого зеленого улюбленця.

Тож прибираючи в оселі або використовуючи агресивні хімічні засоби, переконайтеся, що ваші рослини захищені.

Шкідники

Жовте листя може бути спричинене кількома шкідниками, такими як попелиця, павутинний кліщ, борошнистий червець та щитівка.

Ці паразити живляться тканинами рослин або порушують їхнє нормальне функціонування, що призводить до зміни кольору та пошкодження тканини листя.

Тож необхідно регулярно перевіряти рослини на наявність дрібних комах, павутини або незвичних плям на листі. Якщо ви виявили зараження, негайно обробіть його.

Інсектицидне мило може допомогти в боротьбі з попелицею, павутинним кліщем і борошнистим червцем. А садівничі олії допомагають контролювати щитівку, пригнічуючи молодих гусениць.

Стрес від довкілля

Такі фактори навколишнього середовища, як шок після пересадки, переміщення рослин на нове місце, екстремальні температури, протяги, різкі перепади вологості або вплив забруднювальних речовин, можуть спричинити пожовтіння листя.

Проте мінімізація екологічного стресу шляхом забезпечення стабільних умов і поступової акліматизації рослин до нового середовища може допомогти запобігти знебарвленню і пожовтіння листя.