Не лише для їжі: 8 варіантів використання оливкової олії в прибиранні

Оливкову олію часто використовують для заправки салатів і приготування других страв. Проте цей продукт також можна використовувати в побуті - навіть для прибирання.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Надати блиску неіржавній сталі

Оливкову олію можна використати для того, щоб позбутися плям від відбитків пальців на виробах з неіржавної сталі. Для цього потрібно просто нанести на поверхню трохи олії і витерти її паперовим рушником.

Поновити еластичність виробів зі шкіри

Оливкову олію також можна використати для покращення стану старих шкіряних виробів. Для цього потрібно обережно втерти краплину рідини в поверхню.

Цей процес покращить стан зношеної шкіри, щоб вона знову стала блискучою та новою.

Запобігти іржі чавунного посуду

Після використання чавунного посуду, радять нанести тонесенький шар оливкової олії, прибравши зайве за допомогою серветок. Це допоможе запобігти іржі та зберегти посуд.

Видалити забруднення

Оливкову олію можна використовувати для видалення речовин, що важко видаляються. Трохи оливкової олії може видалити фарбу з вашої шкіри або допомогти зняти макіяж.

Також можна змішати оливкову олію з харчовою содою, щоб видалити залишки мастила з тротуару.

Освітлити раковину

Раковини з неіржавної сталі з часом можуть втратити свій блиск, потьмяніти і вкритися плямами. Щоб відновити блиск, радять використати рушник з мікрофібри, змочений сумішшю лимонного соку та оливкової олії.

Поверхню слід протерти круговими рухами, а потім ретельно промити чистою водою. Оливкова олія позбавить від бруду, а лимонний сік діє як природний дезінфекційний засіб.

Відполірувати дерев'яні меблі

Дерев'яні меблі можуть тьмяніти від часу, але оливкова олія може допомогти. Щоб отримати домашню поліроль для дерева, рекомендують змішати трохи оливкової олії з оцтом. Така суміш надасть дерев'яним меблям свіжого вигляду.

Відновити дерев'яний посуд

Оливкова олія також може допомогти у відновлені дерев'яних кухонних ложок. Просто вимийте дерев'яний посуд як зазвичай, а коли він висохне, злегка змастіть його олією.

Видалити клей від наліпок

Іноді з нових речей може знадобитися видалити липку речовину від наклейок. Найкращий спосіб видалити залишки клею - це налити на липку ділянку оливкову олію.

Залиште рідину на кілька хвилин, а потім за допомогою м'якої щетини, наприклад, старої зубної щітки або м'якої тканини, обережно відітріть залишки забруднення.

Проте видалення стійких забруднень, таких як залишки клею, нерідко вимагає наполегливості, особливо якщо вони застарілі.