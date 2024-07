Знищити бур'яни та почистити гриль: 6 способів використання соди надворі

Освіжити вуличні меблі

Харчову соду можна використовувати для чищення вуличних меблів та чохлів подушок, як зазначає Отем Турджен, власниця компанії Get It Together Cleaning Services.

Подушки потрібно лише обприскати, щоб вони стали вологими, потім посипати їх содою і потерти вологою ганчіркою круговими рухами.

Для кращого очищення також можна додати краплю мийного засобу для посуду. Після цього прополощіть тканину - або протріть меблі ганчіркою, а потім зачекайте, щоб вони висохли.

Підвищити лужність ґрунту

Харчову соду також можна використати, щоб підвищити рівень pH ґрунту на певній ділянці, розчинивши одну столову ложку соди в 3,7 л води.

Використання такого розчину може допомогти підготувати ділянку, яка може бути занадто кислою, для посадки, поліпшити здоров'я рослин, що віддають перевагу лужному середовищу.

Проте не слід вносити надто багато такого добрива - або робити це занадто часто.

Знищити бур'яни

Бур'яни неприємні в будь-якому місці, але вони можуть особливо дратувати, коли проростають крізь тріщини на тротуарі та під'їзній дорозі.

Однак харчова сода, насипана в тріщини, з яких ростуть бур'яни, може допомогти знищити настирливих непроханих гостей

Почистити садовий декор

З часом від постійного впливу вологи та налиплого бруду, ефектний садовий декор стає тьмяним. Проте його можна освіжити, використовуючи харчову соду та вологу ганчірку.

Це непоганий метод для бетонного та пластикового декору, проте не слід застосовувати абразивну соду для натурального каменя, такого як вапняк, граніт або мармур.

Зняти жир з гриля

Харчова сода ідеально підходить для зчищення засохлого жиру завдяки своїй абразивності. Вона може впоратися з багатьма залишками їжі на решітці гриля, до того ж вона дезодорує.

Водночас очищуючи зовнішню поверхню гриля з неіржавної сталі, обов'язково слід використовувати вологу ганчірку, посипану харчовою содою, протираючи у напрямку волокон сталі.

Почистити сміттєві баки

Якщо вуличний смітник неприємно пахне, можна обробити його харчовою содою - це продезінфікує матеріал і прибере неприємний запах.

Для цього контейнер потрібно побризкати водою, насипати всередину одну чи дві склянки харчової соди і залишити на ніч для дезодорації.

Хоча харчова сода не дезодорує так, як сильні хімічні засоби, вона безпечна і не виділяє випарів - на відміну від потужного відбілювача.