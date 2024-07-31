Не только для еды: 8 вариантов использования оливкового масла в уборке

Оливковое масло часто используют для заправки салатов и приготовления других блюд. Однако этот продукт также можно использовать в быту - даже для уборки.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Придать блеск нержавеющей стали

Оливковое масло можно использовать для того, чтобы избавиться от пятен после отпечатков пальцев на изделиях из нержавеющей стали. Для этого нужно просто нанести на поверхность немного масла и вытереть его бумажным полотенцем.

Обновить эластичность изделий из кожи

Оливковое масло можно использовать для улучшения состояния старых кожаных изделий. Для этого нужно осторожно втереть каплю жидкости в поверхность.

Этот процесс улучшит состояние изношенной кожи, чтобы она снова стала блестящей и новой.

Предотвратить ржавчину чугунной посуды

После использования чугунной посуды, советуют нанести тонкий слой оливкового масла, убрав лишнее с помощью салфеток. Это поможет предотвратить ржавчину и сохранить посуду.

Удалить загрязнение

Оливковое масло можно использовать для удаления трудно удаляемых веществ. Немного оливкового масла может удалить краску с вашей кожи или помочь снять макияж.

Также можно смешать оливковое масло с пищевой содой, чтобы удалить остатки смазочного масла с тротуара.

Осветить раковину

Раковины из нержавеющей стали со временем могут потерять свой блеск, потускнеть и укрыться пятнами. Чтобы восстановить блеск, советуют использовать полотенце из микрофибры, смоченное смесью лимонного сока и оливкового масла.

Поверхность следует протереть круговыми движениями, затем тщательно промыть чистой водой. Оливковое масло избавит от грязи, а лимонный сок действует как природное дезинфицирующее средство.

Отполировать деревянную мебель

Деревянная мебель может тускнеть от времени, но оливковое масло может помочь. Чтобы получить домашнюю полироль для дерева, рекомендуют смешать немного оливкового масла с уксусом. Такая смесь придаст деревянной мебели свежий вид.

Восстановить деревянную посуду

Оливковое масло также может помочь в восстановлении деревянных кухонных ложек. Просто вымойте деревянную посуду как обычно, а когда она высохнет, слегка смажьте ее маслом.

Удалить клей от наклеек

Иногда из новых вещей может потребоваться удалить липкое вещество от наклеек. Лучший способ удалить остатки клея - это налить на липкий участок оливковое масло.

Оставьте жидкость на несколько минут, а затем с помощью мягкой щетины, например старой зубной щетки или мягкой ткани, осторожно ототрите остатки загрязнения.

Однако удаление стойких загрязнений, таких как остатки клея, нередко требует упорства, особенно если они устарели.