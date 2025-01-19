Не лише їжа: 6 факторів, які різко збільшують рівень холестерину в організмі

Збільшуватись рівень холестерину в організмі може не лише через вживання шкідливої їжі. Якщо виявилось, сильної шкоди можуть завдавати певні фактори, на які варто звернути увагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Що збільшує холестерин

Стрес

Хронічний стрес підвищує кортизол, що у свою чергу сприяє підвищенню рівня загального холестерину й нездорової поведінки (переїдання, паління тощо).

Щоб боротись зі стресом, варто використовувати медитацію, спорт, дихальні практики та звертатись за психологічною підтримкою.

Недостатньо руху

Малорухливий спосіб життя погіршує рівні холестерину: підвищує "поганий" (ЛПНЩ) і знижує "хороший" (ЛПВЩ).

Експерт радить більше ходити пішки, приділяти час фізичним навантаженням - хоча б 2-3 години на тиждень.

Знежирені продукти

Не усі знежирені продукти шкідливі, але часто дієта "Low-fat" може включати цукор, гідрогенізовані жири або добавки.

Найкраще обирати натуральні продукти, читати склад на етикетці та уникати продуктів з цукром та добавками.

Куріння

Куріння сприяє окисленню ЛПНЩ (поганих холестеринів), що робить їх ще шкідливішими для судин. Пасивне куріння може мати подібний негативний ефект.

Варто відмовитись від куріння й уникати задимлених приміщень.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю підвищує рівень тригліцеридів і порушує обмін ліпідів.

Міцні напої, такі як віскі, горілка і джин, не містять холестерину. Однак такі напої можуть містити доданий цукор, який може вплинути на рівень холестерину.

Сон

Недостатній сон (менше 6 годин на добу) може порушувати обмін ліпідів і сприяти підвищенню рівня холестерину.

Зазначимо, що лікар-дієтолог Катерина Толстікова раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповідала, що яйця не підвищують холестерин в організмі і це твердження є помилковим.

За словами експерта, їжа дійсно може впливати на рівень холестерину, але це загальний раціон і сюди не відноситься якійсь конкретний продукт.

Дослідження показало, що вживання жовтків по 2-3 щоденно може покращувати роботу нервової системи, профілактувати розвиток серцево-судинних систем.

Тому рівень холестерину залежить від способу життя і яйця тут ні до чого.