"Завершення етапу та новий старт": ресторатор Дмитро Борисов зробив гучну заяву про свій бізнес

Відомий український ресторатор, власник мережі ресторанів в Україні та за кордоном, засновник GastroFamily Дмитро Борисов зробив важливу заяву про свій бізнес та долю усіх своїх ресторанів. Також він звернувся до українців з важливими словами.

Що повідомив українцям ресторатор Дмитро Борисов, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його сторінку у Facebook.

Український ресторатор, засновник та власник мережі "Сім'я ресторанів Дмитра Борисова" повідомив, що йде з бізнесу.

"Завершення важливого етапу та новий старт. Друзі, я хочу поділитися з вами важливим. Сьогодні я завершую один із найзначущіших етапів свого життя, пов’язаний із ресторанним бізнесом, і з вдячністю відкриваю двері в нове. Я хочу розпочати цей шлях із вдячності та прощення. Я прошу вибачення у всіх, кого міг ненавмисно образити за ці непрості останні роки", - написав Дмитро Борисов.

Також він звернувся до своєї колишньої дружини та партнерки у бізнесі Олени Борисової.

"Особливу вдячність хочу висловити своїй партнерці Олені Борисовій. Олено, дякую тобі за те, що, попри всі події останнього часу, ти залишаєшся неймовірною людиною. Весь ресторанний бізнес Дмитра Борисова, нині GastroFamily, тепер повністю належить і керується Оленою Борисовою. Я передаю їй усі права на бренди та заклади, які ми створили разом", - повідомив бізнесмен.

Він пояснив, яку участь буде тепер приймати у бізнесі та що буде з ним далі.

"Відтепер я залишаюся лише в ролі пасивного партнера та співінвестора, не беручи участі в жодних стратегічних або операційних питаннях. Я дякую Олені, нашій команді, нашим партнерам, франчайзі та кожній людині, яка протягом 15 років разом зі мною розвивала цей бізнес. Ви робите щасливими тисячі людей, які відвідують наші заклади", - додав ресторатор.

Наостанок він ще раз попросив вибачення у всіх, а також у самого себе. Ще ресторатор додав, що буде робити далі.

"І наостанок я хочу подякувати собі. За кожен день, наповнений працею, творчістю та вірою в себе. За кожну мрію, втілену в реальність. За натхнення, яке вело мене під час створення кожного ресторану. І за те, що знайшов мужність відпустити те, що ще недавно було моїм життям і роботою. За те, що визнав свої помилки й прояви власного его, яке часом заважало мені дивитися ширше. Я прошу вибачення у тих, кого це могло зачепити. І я прощаю себе за це, адже тепер цей досвід мотивує мене на створення нового, натхненного та важливого. Попереду - нова історія. Дякую", - написав Дмитро.

Ресторатор Дмитро Борисов (фото: facebook.com/DimaBorisovRestorator)

Що відомо про Дмитра Борисова

Народився 19 травня 1980 року у Києві. На початку кар'єри працював у рекламному бізнесі й у 16 років став виконавчим директором. Свій перший ресторан відкрив у 2009 році.

У період з 2010 по 2022 роки відкрив понад 80 ресторанів і почав продавати франшизи своїх ресторанів по всьому світу - під маркою "Сім'я ресторанів Дмитра Борисова", яка зараз також включає власний кейтеринг та освітню платформу.

З 2014 по 2014 був одружений з українською рестораторкою Оленою Борисовою. У шлюбі народилося 7 дітей: Данила, Демид, Борис, Йосип, Ілля, Катерина та Лідія.

Також Борисов працював на телебаченні - вік кулінарні шоу на різних каналах, у тому числі й кулінарну рубрику разом з Русланою Писанкою у шоу "Твій день".

В січні 2024 року Олена Борисова повідомила, що вони з Дмитром офіційно розлучилися. Вона додала, що на спільний бізнес це ніяк не вплине - ресторани будуть відкриватися, надавати робочі місця та сплачувати податки.