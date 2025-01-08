Не только сало и вареники. 5 ресторанов в Киеве с аутентичной украинской кухней

Традиционная украинская кухня гораздо шире и разнообразнее, чем известные всем борщ с варениками и салом, хотя это также неотъемлемые ее элементы. Современная гастрономическая индустрия стремится дарить вкусы и впечатления, поэтому работает над заинтересованностью потребителя в аутентичных национальных блюдах.

"Хуторець на Дніпрі"

"Элитный прибрежный ресторан с традиционными местными блюдами и широким ассортиментом водки", - так описывают свое заведение владельцы.

Заведение расположено на берегу Днепра, поэтому атмосфера украинскости здесь ощущается по полной. Дополняет ее живая музыка, авторские блюда и настойки.

Ароматный белый борщ с копченым ребром (фото: instagram.com/hutorets)

Кое-что из меню:

фирменная закарпатская форель с маринованным фенхелем и соленым сыром - 445 гривен

красный борщ с телятиной - 325 гривен

вареники с окунем, икрой форели и муссом из пастернака - 465 гривен

Конечно, в меню есть и карта с различными видами сала и большая водочная карта. Всего в ресторане есть 12 авторских настоек. Чтобы попробовать их все, можно заказать дегустационный сет за 590 гривен.

Дегустационный сет наливок (фото: instagram.com/hutorets)

Исторически-гастрономической изюминкой является выбор водки, поскольку он разделен по разным регионам. Так, можно выпить крепкий напиток из Нижнего и Среднего Приднепровья, Полесья, Бессарабии, Подолья, Волыни, Прикарпатья и Галичины.

Адрес: улица Набережно-Крещатицкая, 10-А.

"100 років тому вперед"

Заведение с переосмысленной украинской кухней от известного шефа Евгения Клопотенко. Все блюда из меню имеют историческую или географическую основу. К тому же команда ресторана для приготовления использует только украинские продукты и ингредиенты.

Топленое молоко для десертов ресторан готовит самостоятельно в печи (фото: instagram.com/100rokivtomuvpered)

Кое-что из меню:

сборный паштет из куриной печени, масляного мусса, моркови и кагора (Центральная Украина) - 225 гривен

борщ из печи со сливовым лекваром (Закарпатье) - 240 гривен

качанная каша, грибы, яблоки и брынза (Опишня в Полтавской области) - 325 гривен

гамула (яблочное суфле, брынза, сидр из Карпат) - 215 гривен

Если хотите еще детальнее окунуться в украинскую кухню, закажите дегустационный сет из восьми блюд на двоих "Пізнавай Україну" стоимостью 2 100 гривен. Также предлагают коктейльное или винное сопровождение за 1 400 гривен.

Красный борщ из печи со сливовым лекваром (фото: instagram.com/100rokivtomuvpered)

Если вы получили прекрасные впечатления от гастрономического похода, можете поделиться ими с друзьями. "100 років тому вперед" предлагают подарочные сертификаты от 1 000 до 3 000 гривен.

Адрес: улица Владимирская, 4.

О'Панас

Ресторан "О'Панас" сочетает в блюдах украинскую кухню с европейскими нотками, добавляя морепродукты, нетрадиционные молочные продукты и овощи.

В целом заведение вмещает 160 гостей одновременно. Второй этаж размещен под аутентичной соломенной крышей для уютных семейных вечеров. А в теплый сезон работает терраса под столетними дубами в парке имени Тараса Шевченко.

Подача кровянки с жареным луком (фото: instagram.com/opanas_restaurant)

Кое-что из меню:

ассорти карпатских сыров - 414 гривен

сельдь собственного посола - 180 гривен

телячий лизень с хреном - 275 гривен

гуцульский бограч - 235 гривен

На территории заведения также действует блинная избушка. Это деревянный отдельный мини-ресторан, где подают блины с начинками на любой вкус. Здесь также можно приобрести напитки собственного приготовления, узвар и компот из лесных ягод.

Цена зависит от начинки блина и колеблется от 50 до 99 гривен. Блинчик без начинки стоит 30 гривен.

Адрес: улица Терещенковская, 10.

SHO

Это ресторан украинской кухни с аутентичной кухней и интересным интерьером. Например, стены в заведении - это оригинальная мазанка, которую использовали раньше в селах, а люстры на потолках были изготовлены в Африке из глины редкого цвета.

Следующее, чем удивляет "SHO", - это меню, ведь выбор максимально широкий. В ресторане можно как полноценно поесть, так и перекусить.

Банош с брынзой и белыми грибами (фото: instagram.com/sho.kyiv)

Кое-что из меню:

деруны с соусом и белыми грибами - 390 гривен

кровяная колбаса по технологии 19 века - 290 гривен

котлета по-киевски с пюре - 420 гривен

голубцы - 360 гривен

Адрес: улица Мечникова, 18.

"Царське село"

Ресторан украинской кухни, расположенный в самом сердце столицы, - возле Киево-Печерской Лавры. В конце XVII века под руководством гетмана Ивана Самойловича здесь построили Печерскую крепость. А уже в 1998 году после реконструкции в здании порохового погреба Печерской крепости появился ресторан.

Холодец из домашнего петуха (фото: instagram.com/tsarske.selo)

В заведении воссоздали интерьер украинского села XVIII века, используя реальные предметы быта, а блюда готовят по старинным рецептам с их историческими названиями.

Кое-что из меню:

метр сала на дубовой доске (пять видов) - 595 гривен

борщ по-царски - 395 гривен

Одарчина колбаса - 330 гривен

В "Царському селі" также есть отдельное меню с блюдами, которые вы можете заказать с собой.

Адрес: улица Лаврская, 22.