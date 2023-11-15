Лише це могло врятувати дівчину з раком: в Україні лікарі провели ризиковану операцію

Чому операція важлива для дівчини

Хірурги видалили середню частину ноги 18-річній пацієнтці з раком кісток, а нижню частину кінцівки перевернули на 180 градусів і пришили задом наперед.

Ротаційна пластика - це опис дуже складної операції в загальних рисах. Спершу хірурги видалили уражені саркомою кістки - частину стегна, гомілки та колінний суглоб.

"У режимі реального часу просто під час операції спеціалісти обстежили в лабораторії тканини на злоякісність, щоби впевнитися, що видалили всю пухлину без залишку", - йдеться у повідомленні.

Наступний етап операції - сама ротаційна пластика. Команда хірургів з’єднала дві кістки різних діаметрів - стегнову та великогомілкову, останню при цьому розвернули на 180 градусів - п’яткою вперед.

Після цього наклали гіпс та зафіксували металевою пластиною.

Це рідкісна для України операція, але це єдиний та можливий вихід, щоб зберегти функціональність ноги дівчині з остеосаркомою.

У Львові дівчині провели складну операцію (фото: facebook.com/1tmolviv)

Як у дівчини виявили рак кісток

Про свій небезпечний діагноз Юля з Івано-Франківська дізналась за день до свого 18-річчя. Тоді вона десь вдарилась ногою і звернулася до лікарів, бо біль довго не минав.

Після ретельного обстеження медики встановили невтішний діагноз - остеосаркома 2B стадії.

В Івано-Франківській дитячій обласній клінічній лікарні юній пацієнтці провели шість сеансів хіміотерапії, однак вони не допомогли.

Хвороба активно прогресувала. Подальше поширення агресивної пухлини можна було зупинити лише в один спосіб - терміново видалити уражену стегнову кістку.

Однак, у дівчини рак вже поширився і на колінний суглоб, тож мова йшла про ампутацію ноги на високому рівні.

Аби поборотися за якість подальшого життя дівчини та зберегти кінцівку максимально функціональною, свої зусилля об’єднали лікарі одразу чотирьох лікарень: Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, Київського міського центру пластичної мікрохірургії, Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні та дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

У Львові дівчині провели складну операцію (фото: facebook.com/1tmolviv)

Що чекає на дівчину далі

Хірургічне втручання у дітей, яким через рак кісток видаляють частину ноги разом з коліном, а нижню частину кінцівки разом зі стопою розвертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки задом наперед - якраз і називається ротаційною пластикою.

Операцію роблять для того, щоб стопа якийсь час виконувала роль втраченого коліна. Згодом це дозволить підібрати і встановити функціональний протез і, наскільки це можливо, зберегти чутливість та рухливість кінцівки

На щастя, складна і ризикована операція пройшла успішно.

Юля вже повернулася до Івано-Франківська й продовжує хіміотерапію та боротьбу з недугою.

Коли нога дівчини остаточно загоїться, вона зможе займатися із фізичним терапевтом та розробляти кінцівку.

Потім на неї чекає протезування. Сучасний функціональний протез дозволить їй ходити.