Не лише стрес. Названі 6 причин, за яких ваше волосся може стати сивим

Сиве волосся - це природне явище, що супроводжує старіння більшості людей. Це видима ознака, але чи ви коли-небудь замислювалися, що насправді викликає цю трансформацію?

Які причини зміни кольору вашого волосся, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання New York Post.

Чому волосся сивіє

Волосся стає сивим через поступове зменшення кількості пігментних клітин у волосяних фолікулах. Природний колір нашого волосся обумовлений меланіном, пігментом, що виробляється спеціалізованими клітинами, які називаються меланоцитами. Ці клітини вводять меланін у волоскові клітини, визначаючи їх природний відтінок, чи то світлий, коричневий, чорний чи червоний.

У міру того, як ми стаємо старшими, меланоцити починають виробляти менше меланіну, що призводить до поступового зменшення пігменту волосся. Згодом деякі волосяні фолікули повністю припиняють вироблення меланіну, що призводить до зростання сивого або білого волосся.

Причини сивого волосся

Генетика

Ваш генетичний код істотно впливає на те, коли ваше волосся може почати сивіти. Терміни та темпи цього процесу багато в чому визначаються генетикою. Якщо у вашій родині спостерігається передчасне засідання, існує більш висока ймовірність того, що ви також можете зіткнутися з цим.

Певні гени відповідають за регулювання виробництва меланіну. Варіації цих генів можуть проводити кількість меланіну, вироблюваного вашим організмом, і швидкість, з якою пігментні клітини у волосяних фолікулах зменшуються з часом.

Стрес

Стрес не є прямою причиною посивіння волосся, але існує кореляція між хронічним стресом та передчасним посивінням. Точний механізм остаточно не вивчений, але тривалий стрес може впливати організм по-різному, зокрема потенційно прискорюючи процес посивіння.

Коли ви перебуваєте у стані стресу, ваш організм виробляє такі гормони, як кортизол, який, якщо він виробляється надміру протягом тривалого періоду, може вплинути на нормальні функції організму.

Дослідження показують, що стрес може зруйнувати стовбурові клітини меланоцитів, які грають роль виробленні пігменту волосся.

Це порушення потенційно може знизити вироблення меланіну, що спричиняє передчасне посивіння. Хоча стрес не є єдиною причиною появи сивого волосся, керування його рівнем за допомогою методів релаксації, практики усвідомленості та здорового способу життя може опосередковано допомогти деяким людям уповільнити посидіння.

Куріння

Куріння пов'язане з передчасним старінням, у тому числі і з раннім посидінням волосся. Хімічні речовини, присутні в сигаретах, і токсини, що виділяються ними, можуть шкідливо впливати на організм, у тому числі на волосяні фолікули і вироблення меланіну.

Шкідливі компоненти тютюнового диму потенційно можуть спричинити окислювальний стрес, який ушкоджує клітини. Цей окислювальний стрес може порушити нормальне функціонування меланоцитів, що призведе до зниження вироблення меланіну та більш ранньої появи сивого волосся.

Дефіцит поживних речовин

Дефіцит поживних речовин потенційно може сприяти передчасному посивінню волосся, хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок між конкретними недоліками харчування та сивим волоссям не завжди очевидний.

Підтримання збалансованої дієти, багатої на необхідні поживні речовини, має вирішальне значення для загального стану здоров'я, включаючи ваше волосся.

Певні поживні речовини відіграють важливу роль у виробництві меланіну - пігменту, який відповідає за колір волосся. Наприклад, нестача вітамінів, таких як B12, D і E, і мінералів, таких як мідь та залізо, може вплинути на вироблення меланіну та загальний стан волосся. Коли організму не вистачає цих життєво важливих поживних речовин, це може вплинути на здоров'я та функціонування волосяних фолікулів, що потенційно впливає на зміну кольору волосся.

Медичні умови

Певні захворювання часто впливають на загальний стан здоров'я організму та, як наслідок, можуть вплинути на пігментацію волосся. Деякі з цих умов включають:

Вітіліго: стан шкіри, при якому ділянки шкіри втрачають меланоцити, у результаті з'являються білі плями. Іноді вітіліго також може вражати волосся, викликаючи передчасне посивіння або побілення волосся на уражених ділянках.

Аутоімунні захворювання. Певні аутоімунні стани можуть впливати на імунну відповідь організму, призводячи до пошкодження меланоцитів або порушуючи вироблення меланіну.

Захворювання щитовидної залози. Зміни рівня гормонів щитовидної залози, особливо гіпотиреоз, можуть впливати різні функції організму, включаючи здоров'я волосся.

Вплив забруднюючих речовин

Забруднюючі речовини, такі як викиди газів від авто, промислові забруднювачі, важкі метали та деякі хімічні речовини можуть викликати окислювальний стрес в організмі, який ушкоджує меланоцити. Тривалий вплив забруднюючих речовин може вплинути на здатність клітин виробляти меланін. В результаті волосся може передчасно посивіти або втратити свій природний пігмент.

Зведення до мінімуму впливу забруднюючих речовин за рахунок зміни способу життя, зниження впливу сигаретного диму та життя в менш забрудненому середовищі може допомогти підтримати загальне здоров'я волосся та потенційно уповільнити передчасне посивіння.