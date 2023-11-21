Не только стресс. Названы 6 причин, по которым ваши волосы могут стать седыми

Седые волосы - это естественное явление, сопровождающее старение большинства людей. Это видимый признак, но задумывались ли вы когда-нибудь, что на самом деле вызывает эту трансформацию?

Почему волосы седеют

Волосы становятся седыми из-за постепенного уменьшения количества пигментных клеток в волосяных фолликулах. Естественный цвет наших волос обусловлен меланином, пигментом, вырабатываемым специализированными клетками, называемыми меланоцитами. Эти клетки вводят меланин в волосковые клетки, определяя их естественный оттенок, будь то светлый, коричневый, черный или красный.

По мере того, как мы становимся старше, меланоциты начинают производить меньше меланина, что приводит к постепенному уменьшению пигмента волос. Со временем некоторые волосяные фолликулы полностью прекращают выработку меланина, что приводит к росту седых или белых волос.

Причины седых волос

Генетика

Ваш генетический код существенно влияет на то, когда ваши волосы могут начать седеть. Сроки и темпы этого процесса во многом определяются генетикой. Если в вашей семье наблюдается преждевременное поседение, существует более высокая вероятность того, что вы также можете столкнуться с этим.

Определенные гены отвечают за регулирование производства меланина. Вариации этих генов могут влиять на количество меланина, вырабатываемого вашим организмом, и на скорость, с которой пигментные клетки в волосяных фолликулах уменьшаются с течением времени.

Стресс

Стресс не является прямой причиной поседения волос, но существует корреляция между хроническим стрессом и преждевременным поседением. Точный механизм до конца не изучен, но длительный стресс может влиять на организм по-разному, в том числе потенциально ускоряя процесс поседения.

Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваш организм вырабатывает такие гормоны, как кортизол, который, если он вырабатывается в избытке в течение длительного периода, может повлиять на нормальные функции организма.

Исследования показывают, что стресс может разрушить стволовые клетки меланоцитов, которые играют роль в выработке пигмента волос.

Это нарушение потенциально может снизить выработку меланина, что вызывает преждевременное поседение. Хотя стресс не является единственной причиной появления седых волос, управление его уровнем с помощью методов релаксации, практики осознанности и здорового образа жизни может косвенно помочь некоторым людям замедлить поседение.

Курение

Курение связано с преждевременным старением, в том числе и с ранним поседением волос. Химические вещества, присутствующие в сигаретах, и выделяемые ими токсины могут оказывать вредное воздействие на организм, в том числе на волосяные фолликулы и выработку меланина.

Вредные компоненты табачного дыма потенциально могут вызвать окислительный стресс, который повреждает клетки. Этот окислительный стресс может нарушить нормальное функционирование меланоцитов, что приведет к снижению выработки меланина и более раннему появлению седых волос.

Дефицит питательных веществ

Дефицит питательных веществ потенциально может способствовать преждевременному поседению волос, хотя прямая причинно-следственная связь между конкретными недостатками питания и седыми волосами не всегда очевидна.

Поддержание сбалансированной диеты, богатой необходимыми питательными веществами, имеет решающее значение для общего состояния здоровья, включая ваши волосы.

Определенные питательные вещества играют важную роль в производстве меланина - пигмента, отвечающего за цвет волос. Например, недостаток витаминов, таких как B12, D и E, и минералов, таких как медь и железо, может повлиять на выработку меланина и общее состояние волос. Когда организму не хватает этих жизненно важных питательных веществ, это может повлиять на здоровье и функционирование волосяных фолликулов, что потенциально влияет на изменение цвета волос.

Медицинские условия

Определенные заболевания часто влияют на общее состояние здоровья организма и, как следствие, могут повлиять на пигментацию волос. Некоторые из этих условий включают в себя:

Витилиго: состояние кожи, при котором участки кожи теряют меланоциты, в результате чего появляются белые пятна. Иногда витилиго также может поражать волосы, вызывая преждевременное поседение или побеление волос на пораженных участках.

Аутоиммунные заболевания. Определенные аутоиммунные состояния могут влиять на иммунный ответ организма, приводя к повреждению меланоцитов или нарушая выработку меланина.

Заболевания щитовидной железы. Изменения уровня гормонов щитовидной железы, особенно гипотиреоз, могут влиять на различные функции организма, включая здоровье волос.

Воздействие загрязняющих веществ

Загрязняющие вещества, такие как выбросы газов от авто, промышленные загрязнители, тяжелые металлы и некоторые химические вещества, могут вызывать окислительный стресс в организме, который повреждает меланоциты. Длительное воздействие загрязняющих веществ может повлиять на способность клеток вырабатывать меланин. В результате волосы могут преждевременно поседеть или потерять свой естественный пигмент.

Сведение к минимуму воздействия загрязняющих веществ за счет изменения образа жизни, снижения воздействия сигаретного дыма и жизни в менее загрязненной среде может помочь поддержать общее здоровье волос и потенциально замедлить преждевременное поседение.