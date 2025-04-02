Не лише "Рік і Морті: 6 мультсеріалів для дорослих, які поєднують гумор та філософські теми

Рік і Морті

Американський анімаційний телесеріал розповідає про пригоди божевільного вченого Ріка та його онука Морті, які подорожують паралельними світами. Уже 8 травня стартує показ 8 сезону серіалу. У ньому герої потрапляють у вимір з дуже релігійними прибульцями, які розшукують великоднього кролика.

Корпорація змов

Комедійний мультсеріал про всесвіт, у якому безліч теорій змов є реальними. Команда на чолі з технічним генієм Ріган та її новим партнером намагаються зберігати змови в таємниці, що не обходиться без пригод. Вони працюють в тіньовій урядовій організації, яка контролює світ.

Повний розковбас: Фудтопія

Мультсеріал про пригоди сосиски Френка та інших жителів продовольчого супермаркету. Опинившись перед загрозою зникнення, герої намагаються знайти спільну мову з людьми.

Кінь БоДжек

Мультсеріал поєднує елементи комедії та драми, розповідаючи про колишню зірку 90-х БоДжека. Колись відомий жеребець починає пити та страждати на наркотичну залежність. Намагаючись повернути колишнє життя, він наважується написати автобіографічну книгу, але й тут все складається непросто.

Дарія

Сатиричний мультик про школярку, яка виділяється серед однолітків. Вона дуже розумна та часто перебуває в конфлікті з суспільними нормами. Серіал намагається показати та висміяти найпоширеніші стереотипи попкультури.

Південний Парк: Більший, довший, необрізаний

Повнометражний фільм з героями легендарного мультсеріалу поєднує чорний гумор, політичну сатиру та мюзикл. Герої Південного Парку, серед яких Ерік, Стен, Кайл і Кенні, вирушають на перегляд фільму для дорослих, що викликає серйозні проблеми для їхнього міста та країни.

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