Не лише "Рік і Морті: 6 мультсеріалів для дорослих, які поєднують гумор та філософські теми

Днями в мережі з'явився трейлер до нового сезону культового мультсеріалу "Рік і Морті", що надихає глядачів на перегляд анімацій. Якщо ви обожнюєте історії, які не лише смішать, а й змушують замислитися над важливими життєвими питаннями, тоді наша добірка точно стане в пригоді.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує мультсеріали для дорослих, які поєднують гумор та філософські теми.
Американський анімаційний телесеріал розповідає про пригоди божевільного вченого Ріка та його онука Морті, які подорожують паралельними світами. Уже 8 травня стартує показ 8 сезону серіалу. У ньому герої потрапляють у вимір з дуже релігійними прибульцями, які розшукують великоднього кролика.
Комедійний мультсеріал про всесвіт, у якому безліч теорій змов є реальними. Команда на чолі з технічним генієм Ріган та її новим партнером намагаються зберігати змови в таємниці, що не обходиться без пригод. Вони працюють в тіньовій урядовій організації, яка контролює світ.
Мультсеріал про пригоди сосиски Френка та інших жителів продовольчого супермаркету. Опинившись перед загрозою зникнення, герої намагаються знайти спільну мову з людьми.
Мультсеріал поєднує елементи комедії та драми, розповідаючи про колишню зірку 90-х БоДжека. Колись відомий жеребець починає пити та страждати на наркотичну залежність. Намагаючись повернути колишнє життя, він наважується написати автобіографічну книгу, але й тут все складається непросто.
Сатиричний мультик про школярку, яка виділяється серед однолітків. Вона дуже розумна та часто перебуває в конфлікті з суспільними нормами. Серіал намагається показати та висміяти найпоширеніші стереотипи попкультури.
Повнометражний фільм з героями легендарного мультсеріалу поєднує чорний гумор, політичну сатиру та мюзикл. Герої Південного Парку, серед яких Ерік, Стен, Кайл і Кенні, вирушають на перегляд фільму для дорослих, що викликає серйозні проблеми для їхнього міста та країни.
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