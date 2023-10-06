ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не лише ресторани. Престижну "мішленівську зірку" також будуть отримувати найкращі готелі світу

П'ятниця 06 жовтня 2023 12:21
UA EN RU
Не лише ресторани. Престижну "мішленівську зірку" також будуть отримувати найкращі готелі світу Готелі будуть отримувати "зірку Мішлен" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Команда "Гід Мішлен" вирішила винагороджувати своїми "зірками" й найкращі готелі світу, а не лише ресторани. Уже з 2024 року для туристичних помешкань з'явиться спеціальна нова відзнака.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Guide.Michelin.

Що відомо

Michelin Guide обрали понад 5 000 готелів і місць розміщення по всьому світу. Для винагороди якісних місць вводять спеціальну відзнаку - ключ Michelin.

Він відіграватиме ту саму роль, що й "зірка Michelin" для ресторанів. Це визнання командної роботи професіоналів.

Не лише ресторани. Престижну &quot;мішленівську зірку&quot; також будуть отримувати найкращі готелі світу

Ключ Мішлен для ресторанів (фото: guide.michelin.com)

Подібно до ресторанів, путівник Michelin має на меті незалежно рекомендувати заклади для зупинки на ніч. При цьому в готелях будуть враховувати не лише базові показники як локація, чистота тощо.

Путівник визначатиме рівень готелю за такими факторами:

  • внесок у локацію, де готель розміщено
  • архітектура та дизайн інтер'єру
  • якість і регулярність обслуговування
  • незвичайність, унікальність
  • співвідношення якості до ціни

Новий довідник Michelin має три цілі:

  • направляти мандрівників до готелів, які пропонують набагато більше, ніж номер на ніч
  • покращити поїздку туриста незабутнім перебуванням у готелі
  • можливість обирати, бронювати та коментувати своє перебування

Це все можна зробити в мобільному застосунку Michelin. Усе житло, яке буде там розміщене, вже пройшло перевірку та має відзнаку команди ревізорів.

На платформі немає реклами, тому клієнтам буде ще простіше нею користуватися.

Чи є в Україні відзнака Мішлен

Додамо, що в Україні немає ресторанів із відзнакою "зірки Мішлен". Однак експерти мали намір відвідати Україну у 2021 році. Цього так і не відбулося.

Перед тим, як експерти прийдуть до ресторанів, повинно пройти кілька років, щоб вони вивчили ринок, ресторани, шеф-кухарів, і тільки після цього вже буде присвоєння зірок. Тому процес є досить кропітким і складним.

Раніше Євген Клопотенко назвав радянські страви, які символізують бідність.

Читайте також, чи може українець не любити борщ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ресторани