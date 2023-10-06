Не лише ресторани. Престижну "мішленівську зірку" також будуть отримувати найкращі готелі світу
Команда "Гід Мішлен" вирішила винагороджувати своїми "зірками" й найкращі готелі світу, а не лише ресторани. Уже з 2024 року для туристичних помешкань з'явиться спеціальна нова відзнака.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Guide.Michelin.
Що відомо
Michelin Guide обрали понад 5 000 готелів і місць розміщення по всьому світу. Для винагороди якісних місць вводять спеціальну відзнаку - ключ Michelin.
Він відіграватиме ту саму роль, що й "зірка Michelin" для ресторанів. Це визнання командної роботи професіоналів.
Ключ Мішлен для ресторанів (фото: guide.michelin.com)
Подібно до ресторанів, путівник Michelin має на меті незалежно рекомендувати заклади для зупинки на ніч. При цьому в готелях будуть враховувати не лише базові показники як локація, чистота тощо.
Путівник визначатиме рівень готелю за такими факторами:
- внесок у локацію, де готель розміщено
- архітектура та дизайн інтер'єру
- якість і регулярність обслуговування
- незвичайність, унікальність
- співвідношення якості до ціни
Новий довідник Michelin має три цілі:
- направляти мандрівників до готелів, які пропонують набагато більше, ніж номер на ніч
- покращити поїздку туриста незабутнім перебуванням у готелі
- можливість обирати, бронювати та коментувати своє перебування
Це все можна зробити в мобільному застосунку Michelin. Усе житло, яке буде там розміщене, вже пройшло перевірку та має відзнаку команди ревізорів.
На платформі немає реклами, тому клієнтам буде ще простіше нею користуватися.
Чи є в Україні відзнака Мішлен
Додамо, що в Україні немає ресторанів із відзнакою "зірки Мішлен". Однак експерти мали намір відвідати Україну у 2021 році. Цього так і не відбулося.
Перед тим, як експерти прийдуть до ресторанів, повинно пройти кілька років, щоб вони вивчили ринок, ресторани, шеф-кухарів, і тільки після цього вже буде присвоєння зірок. Тому процес є досить кропітким і складним.
Раніше Євген Клопотенко назвав радянські страви, які символізують бідність.
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