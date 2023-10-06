ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только рестораны. Престижную "мишленовскую звезду" также будут получат лучшие отели мира

Пятница 06 октября 2023 12:21
UA EN RU
Не только рестораны. Престижную "мишленовскую звезду" также будут получат лучшие отели мира Отели будут получать "звезду Мишлен" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Команда "Гид Мишлен" решила вознаграждать своими "звездами" и самые лучшие отели мира, а не только рестораны. Уже с 2024 года для туристических помещений появится специальное новое отличие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Guide.Michelin.

Что известно

Michelin Guide выбрали более 5 000 отелей и мест размещения по всему миру. Для вознаграждения качественных мест вводят специальное отличие - ключ Michelin.

Он будет играть ту же роль, что и "звезда Michelin" для ресторанов. Это признание командной работы специалистов.

Не только рестораны. Престижную &quot;мишленовскую звезду&quot; также будут получат лучшие отели мира

Ключ Мишлен для ресторанов (фото: guide.michelin.com)

Подобно ресторанам, путеводитель Michelin преследует цель независимо рекомендовать заведения для остановки на ночь. При этом в отелях будут учитываться не только базовые показатели как локация, чистота и т. д.

Путеводитель будет определять уровень отеля по следующим факторам:

  • вклад в локацию, где гостиница размещена
  • архитектура и дизайн интерьера
  • качество и регулярность обслуживания
  • необычность, уникальность
  • соотношение качества к цене

Новый справочник Michelin имеет три цели:

  • направлять путешественников в отели, которые предлагают гораздо больше, чем номер на ночь
  • улучшить поездку туриста незабываемым пребыванием в отеле
  • возможность выбирать, бронировать и комментировать свое пребывание

Это все можно сделать в мобильном приложении Michelin. Все жилье, которое там будет размещено, уже прошло проверку и имеет отличие команды ревизоров.

На платформе нет рекламы, потому клиентам будет еще проще ею воспользоваться.

Есть ли в Украине отличие Мишлен

В Украине нет ресторанов с отличием "звезды Мишлен". Однако эксперты намеревались посетить Украину в 2021 году. Этого так и не произошло.

Прежде чем эксперты придут в рестораны, должно пройти несколько лет, чтобы они изучили рынок, рестораны, шеф-поваров, и только после этого уже будет присвоение звезд. Поэтому процесс достаточно кропотливый и сложный.

Ранее Евгений Клопотенко назвал советские блюда, символизирующие бедность.

Читайте также, может ли украинец не любить борщ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ресторани