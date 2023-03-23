Не лише погоду передавати: навіщо потрібні метеорологи на станції "Вернадського" (фото)

Що роблять метеорологи на станції "Вернадського"

Основна робота станції полягає в проведенні метеодосліджень. А деякі спостереження за зміною клімату тривають аж із 1947 року. Саме на основі цього можна зробити висновки щодо зміни погодних умов. Це і є робота метеорологів.

Вони працюють позмінно кожної доби. Щодня співробітники виконують цілком рутинні задачі, а є ті, що доводиться робити поза межами станції.

Полярники на станції годують пінгвінів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

На диво, у метеорологів у краях вічного холоду робочий день так само починається о 9 ранку. Саме в цей час потрібно відправити ранкову метеотелеграму, де закодовано дані про всі погодні характеристики в районі станції за останні 3 години.

Такі телеграми необхідно відправити 8 разів на добу в чітко визначений час, тож робоча зміна метеоролога завершується після останньої відправки о 6-й ранку.

Щоранку потрібно надіслати телеграму з погодними даними (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Часто ці дані стають основою для синоптичних карт та прогнозів у всьому світі. Тож коли ви в телефоні дивитеся погоду, знайте, що до цього долучилися й зі станції "Вернадського".

Після ранкової телеграми метеорологи повинні виміряти висоту снігового покриву та зняти дані з мареографа. Цей прилад фіксує припливно-відпливні явища океану. Обов'язковою задачею зранку є забір опадів з опадомірної установки, на яку треба залазити драбиною.

Протягом дня науковці фіксують всі незвичайні явища: перламутрові хмари, міражі, гало, вінця, веселки, рідкісні види хмар, небезпечні вітри тощо.

Незвичайні явища на станції "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Крім щоденних, є й завдання з більшою регулярністю. Щотижня, коли дозволяє льодова ситуація, метеорологи виходять на човнах на визначені точки в океані й за допомогою зонду на глибині 200 м збирають дані про стан води.

Метеорологи замірюють показники стану води (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Щомісяця науковці також навідуються до великого льодовика на острові та сканують його за допомогою георадара, щоб відстежувати найменші зміни.

За окремим графіком проводиться аерологічне зондування. Це запуск наповнених газом кульок із датчиками, що фіксують всі параметри атмосфери на висоті до 25 км.

Аерологічне зондування на Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Варто додати, що роботу метеоролог повинен виконувати попри будь-які погодні умови. Навіть якщо надворі штормовий вітер в купі зі снігопадом, вчений повинен зняти з приладів всі необхідні дані.