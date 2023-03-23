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Не только погоду передавать: зачем нужны метеорологи на станции Вернадского (фото)

Зачем в Антарктиде метеорологи (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

23 марта в мире отмечают Всемирный день метеоролога. В честь профессионального праздника украинские полярники рассказали, чем на станции "Вернадского" занимаются "коллеги по погоде".

Фотографиями и интересными фактами их работы поделились на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Что делают метеорологи на станции "Вернадского"

Основная работа станции состоит в проведении метеоисследований. А некоторые наблюдения за изменением климата продолжаются с 1947 года. Именно на основе этого можно сделать выводы по изменению погодных условий. Это и есть работа метеорологов.

Они работают посменно каждые сутки. Каждый день сотрудники выполняют вполне рутинные задачи, а есть те, что приходится делать вне станции.

Полярники на станции кормят пингвинов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Удивительно, у метеорологов в краях вечного холода рабочий день так же начинается в 9 утра. Именно в это время нужно отправить утреннюю метеотелеграмму, где закодированы данные обо всех погодных характеристиках в районе станции за последние 3 часа.

Такие телеграммы необходимо отправить 8 раз в сутки в четко определенное время, поэтому рабочая смена метеоролога завершается после последней отправки в 6 утра.

Каждое утро нужно послать телеграмму с погодными данными (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Часто эти данные становятся основой синоптических карт и прогнозов во всем мире. Когда вы в телефоне смотрите погоду, знайте, что к этому присоединились и со станции "Вернадского".

После утренней телеграммы метеорологи должны измерить высоту снежного покрова и снять данные с мареографа. Этот прибор фиксирует приливно-отливные явления океана. Обязательной задачей утром является сбор осадков из осадочной установки, на которую нужно залезать стремянкой.

В течение дня ученые фиксируют все необычные явления: перламутровые облака, миражи, гало, венцы, радуги, редкие виды облаков, опасные ветры и т.д.

Необычные явления на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Кроме ежедневных, есть и задачи с большей регулярностью. Еженедельно, когда разрешает ледовая ситуация, метеорологи выходят на лодках на определенные точки в океане и с помощью зонда на глубине 200 м собирают данные о состоянии воды.

Метеорологи измеряют показатели состояния воды (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ежемесячно ученые также посещают большого ледника на острове и сканируют его с помощью георадара, чтобы отслеживать малейшие изменения.

По отдельному графику проводится аэрологическое зондирование. Это запуск наполненных газом шариков с датчиками, фиксирующими все параметры атмосферы на высоте до 25 км.

Аэрологическое зондирование на Антарктиде (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Следует добавить, что работу метеоролог должен выполнять при любых погодных условиях. Даже если на улице штормовой ветер в сочетании со снегопадом, ученый должен снять с приборов все необходимые данные.

Раньше мы рассказывали, какие растения выживают среди вечной мерзлоты и льда.

Смотрите также, как выглядят гигантские киты в Антарктиде.

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АнтарктидаметеорологСтанция Вернадского