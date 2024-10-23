Лише погіршують стан: ось які продукти не можна їсти при болі у горлі

Яких продуктів уникати

Доктор медичних наук у школі Честера Гарет Най розповів, що все сухе або тверде, як-от печиво та хрусткі пластівці заборонено їсти, коли справа доходить до лікування болю в горлі.

Часто люди вважають, що холодні напої, морозиво чи льодяники можуть допомогти оніміти горлу, що може полегшити дискомфорт. Крім десертів або супів, переконайтеся, що ви їсте багато фруктів і овочів, щоб підвищити рівень вітамінів.

У червоному перці є речовина під назвою кверцетин - потужний антиоксидант, який також має противірусну та протизапальну дію.

Також він багатий на вітамін С, який зменшує тривалість симптомів застуди, але водночас не такий кислий, як цитрусові.

У грибах є цитокіни, які очолюють відділ імунної системи організму. Вони регулюють імунну відповідь, подаючи сигнал тривоги, коли ви хворі, і запускаючи режим спокою.

До того ж гриби можуть збільшувати рівень цитокінів і допомагати імунній системі боротися з інфекцією.