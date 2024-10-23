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Лише погіршують стан: ось які продукти не можна їсти при болі у горлі

Лікар назвав продукти, які не можна їсти при болі у горлі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Медик навів перелік продуктів, яких слід уникати, якщо відчуваєте біль у горлі. Все тому, що вони можуть лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Яких продуктів уникати

Доктор медичних наук у школі Честера Гарет Най розповів, що все сухе або тверде, як-от печиво та хрусткі пластівці заборонено їсти, коли справа доходить до лікування болю в горлі. 

Часто люди вважають, що холодні напої, морозиво чи льодяники можуть допомогти оніміти горлу, що може полегшити дискомфорт. Крім десертів або супів, переконайтеся, що ви їсте багато фруктів і овочів, щоб підвищити рівень вітамінів.

У червоному перці є речовина під назвою кверцетин - потужний антиоксидант, який також має противірусну та протизапальну дію.

Також він багатий на вітамін С, який зменшує тривалість симптомів застуди, але водночас не такий кислий, як цитрусові. 

У грибах є цитокіни, які очолюють відділ імунної системи організму. Вони регулюють імунну відповідь, подаючи сигнал тривоги, коли ви хворі, і запускаючи режим спокою.

До того ж гриби можуть збільшувати рівень цитокінів і допомагати імунній системі боротися з інфекцією.

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