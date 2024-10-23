Только ухудшают состояние: вот какие продукты нельзя есть при боли в горле

Каких продуктов избегать

Доктор медицинских наук в школе Честера Гарет Най рассказал, что все сухое или твердое, как печенье и хрустящие хлопья запрещено есть, когда дело доходит до лечения боли в горле.

Часто люди считают, что холодные напитки, мороженое или леденцы могут помочь онеметь горлу, что может облегчить дискомфорт. Помимо десертов или супов, убедитесь, что вы едите много фруктов и овощей для повышения уровня витаминов.

В красном перце есть вещество под названием кверцетин - мощный антиоксидант, который также оказывает противовирусное и противовоспалительное действие.

Также он богат витамином С, который уменьшает длительность симптомов простуды, но в то же время не такой кислый, как цитрусовые.

В грибах есть цитокины, возглавляющие отдел иммунной системы организма. Они регулируют иммунный ответ, подавая сигнал тревоги, когда вы больны, и запуская режим покоя.

К тому же грибы могут повышать уровень цитокинов и помогать иммунной системе бороться с инфекцией.