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Только ухудшают состояние: вот какие продукты нельзя есть при боли в горле

Врач назвал продукты, которые нельзя есть при боли в горле (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Медик назвал список продуктов, которых следует избегать, если чувствуете боль в горле. Все потому, что они могут только усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Каких продуктов избегать

Доктор медицинских наук в школе Честера Гарет Най рассказал, что все сухое или твердое, как печенье и хрустящие хлопья запрещено есть, когда дело доходит до лечения боли в горле.

Часто люди считают, что холодные напитки, мороженое или леденцы могут помочь онеметь горлу, что может облегчить дискомфорт. Помимо десертов или супов, убедитесь, что вы едите много фруктов и овощей для повышения уровня витаминов.

В красном перце есть вещество под названием кверцетин - мощный антиоксидант, который также оказывает противовирусное и противовоспалительное действие.

Также он богат витамином С, который уменьшает длительность симптомов простуды, но в то же время не такой кислый, как цитрусовые.

В грибах есть цитокины, возглавляющие отдел иммунной системы организма. Они регулируют иммунный ответ, подавая сигнал тревоги, когда вы больны, и запуская режим покоя.

К тому же грибы могут повышать уровень цитокинов и помогать иммунной системе бороться с инфекцией.

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