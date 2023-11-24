Не лише "п'яна" ДТП. В яких скандалах "засвітився" Остап Ступка

Нещодавно відомий актор і телеведучий Остап Ступка отримав вирок за "п'яну" дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Однак це не перша історія, в якій народний артист України "засвітився" не з найкращого боку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо Остапа Ступку і його життєвий шлях.
При підготовці матеріалу було використано джерела: сторінка Остапа Ступки у Facebook, Wikipedia, УНІАН.
Остап Ступка народився 2 вересня 1967 року у Львові.
Його батько - народний артист СРСР, видатний актор і впродовж тривалого часу художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка - Богдан Ступка (помер 22 липня 2012 року і похований на Байковому кладовищі).
Мати Лариса (до шлюбу Корнієнко) - солістка Львівського театру опери й балету та Київського театру опери й балету імені Шевченка - також мала досвід у кіно.
У 1988 році син відомих батьків закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (курс Леоніда Олійника) й став актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Попри роботу в театрі артист багато знімався, працював ведучим на телебаченні, дублював й озвучував фільми, мультфільми, серіали.
Артист працює не лише у театрі чи на знімальному майданчику (фото: facebook.com/Остап Ступка)
Впродовж життєвого шляху й кар'єри в цілому Остап Ступка втрапляв у відверто неоднозначні ситуації.
Ще у 2008 році актор активно співпрацював з "російськими колегами". В одному з тогочасних інтерв'ю він відверто зауважив, що "проштовхуватиметься" на будь-який кіноринок - "хоч на китайський".
"Проштовхуватися (на російський кіноринок, - Ред.) треба, бо час мій іде, а мені треба зніматися в кіно", - пояснив тоді артист і додав, що у РФ спілкується з різними людьми, але у нього там - багато друзів.
Водночас на запитання, чи стежить він за політичними подіями в Україні, Остап відповів: "Так, я стежу за політичними перипетіями. Але тільки на рівні глядача - увімкнув телевізор і дивишся новини".
У 2010 році у світ вийшов російський військово-фантастичний фільм "Ми з майбутнього 2" за його участі. У картині український актор зіграв роль командира загону УПА, що викликало негативні відгуки телекритиків.
Фільм в цілому був оцінений як пропагандистський та антиукраїнський. Незабаром Міністерство культури й туризму України не рекомендувало фільм до показу в Україні через його "провокаційний зміст і розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
Після початку повномасштабного вторгнення Ступка залишився у Києві. Займався театром і волонтерством.
Колеги по "цеху" (фото: facebook.com/Остап Ступка)
Однак 4 квітня 2023 року народний артист на своєму Land Rover виїхав на зустрічну смугу у центрі Києва і влетів у припаркований автомобіль Mitsubishi, всередині якого перебував чоловік (він отримав серйозні травми та був госпіталізований).
При цьому в крові актора за допомогою алкотестера виявили 1,62 проміле алкоголю (тоді як допустима норма - 0,3 проміле).
Попри заяви про "глядацьку позицію" щодо політики, в серпні 2012 року Остап приєднався до партії "Україна - Вперед!", яку очолювала скандальна проросійська політична й державна діячка Наталія Королевська.
Примітно, що Ступка балотувався до Верховної Ради за списком партії під третім номером, однак, як і політсила, до парламенту тоді не потрапив.
Згодом артист відмовлявся коментувати свою участь у такому політичному "проекті".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що син Остапа Дмитро Ступка жорстко нахамив мамі відомого захисника "Азовсталі".
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