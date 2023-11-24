Не лише "п'яна" ДТП. В яких скандалах "засвітився" Остап Ступка

Освіта й кар'єра

Остап Ступка народився 2 вересня 1967 року у Львові.

Його батько - народний артист СРСР, видатний актор і впродовж тривалого часу художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка - Богдан Ступка (помер 22 липня 2012 року і похований на Байковому кладовищі).

Мати Лариса (до шлюбу Корнієнко) - солістка Львівського театру опери й балету та Київського театру опери й балету імені Шевченка - також мала досвід у кіно.

У 1988 році син відомих батьків закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (курс Леоніда Олійника) й став актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Попри роботу в театрі артист багато знімався, працював ведучим на телебаченні, дублював й озвучував фільми, мультфільми, серіали.

Артист працює не лише у театрі чи на знімальному майданчику (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Неоднозначні зйомки й зашквари

Впродовж життєвого шляху й кар'єри в цілому Остап Ступка втрапляв у відверто неоднозначні ситуації.

Ще у 2008 році актор активно співпрацював з "російськими колегами". В одному з тогочасних інтерв'ю він відверто зауважив, що "проштовхуватиметься" на будь-який кіноринок - "хоч на китайський".

"Проштовхуватися (на російський кіноринок, - Ред.) треба, бо час мій іде, а мені треба зніматися в кіно", - пояснив тоді артист і додав, що у РФ спілкується з різними людьми, але у нього там - багато друзів.

Водночас на запитання, чи стежить він за політичними подіями в Україні, Остап відповів: "Так, я стежу за політичними перипетіями. Але тільки на рівні глядача - увімкнув телевізор і дивишся новини".

У 2010 році у світ вийшов російський військово-фантастичний фільм "Ми з майбутнього 2" за його участі. У картині український актор зіграв роль командира загону УПА, що викликало негативні відгуки телекритиків.

Фільм в цілому був оцінений як пропагандистський та антиукраїнський. Незабаром Міністерство культури й туризму України не рекомендувало фільм до показу в Україні через його "провокаційний зміст і розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Після початку повномасштабного вторгнення Ступка залишився у Києві. Займався театром і волонтерством.

Колеги по "цеху" (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Однак 4 квітня 2023 року народний артист на своєму Land Rover виїхав на зустрічну смугу у центрі Києва і влетів у припаркований автомобіль Mitsubishi, всередині якого перебував чоловік (він отримав серйозні травми та був госпіталізований).

При цьому в крові актора за допомогою алкотестера виявили 1,62 проміле алкоголю (тоді як допустима норма - 0,3 проміле).

Політичні амбіції

Попри заяви про "глядацьку позицію" щодо політики, в серпні 2012 року Остап приєднався до партії "Україна - Вперед!", яку очолювала скандальна проросійська політична й державна діячка Наталія Королевська.

Примітно, що Ступка балотувався до Верховної Ради за списком партії під третім номером, однак, як і політсила, до парламенту тоді не потрапив.

Згодом артист відмовлявся коментувати свою участь у такому політичному "проекті".