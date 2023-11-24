Не тільки Ступка. 5 резонансних ДТП за участю знаменитих українців

У Києві суд виніс вирок українському актору Остапу Ступці , який скоїв аварію четвертого квітня у столиці у нетверезому стані. Йому призначили покарання у вигляді обмеження волі на три роки. Це не перша ДТП, яка трапилася з вини знаменитості.

РБК-Україна (проект STyler) розповідає про дорожньо-транспортні пригоди, які сталися за участю українських зірок та політиків.

Олег Скрипка

18 червня 2013 року музикант Олег Скрипка на своєму мотоциклі потрапив у ДТП.

У Києві на вулиці Стеценка, біля Берковецького кладовища, він травмував маму з дитиною.

Очевидці повідомлили, що лідер гурту "ВВ" намагався загальмувати і вирішив покласти мотоцикл на асфальт. І це йому майже вдалося, але людей він все ж трохи зачепив.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Однак, на щастя, з ними нічого страшного не трапилося.

Сам мотоцикліст здер шкіру на колінах, адже одягнений він був у шорти. Співак пересувався на байку італійського виробництва. Модель не найдорожча, але досить потужна. Одразу після події Скрипка викликав швидку та міліцію.

До слова, у постраждалих не було ніяких претензій до знаменитості: дорожня розмітка була затерта, а сам водій усіляко намагався уникнути зіткнення.

На Скрипку склали адміністративний протокол, йому довелося заплатити штраф.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Олександр Омельченко

Колишній мер Києва потрапляв у різні ДТП щонайменше 5 разів, дві з них мали трагічні наслідки.

Олексанр Омельченко (фото: facebook.com/omelchenko.kyiv)

Так, у 2009 році він збив людину на пішохідному переході - це був 48-річний Олександр Карпінський. Однак чоловіку вдалося уникнути покарання, адже він відкупився.

А у 2015-му автомобіль, зареєстрований на Омельченка, збив жінку на пішохідному переході на виїзді з Конча-Заспи і втік з місця події.

Жінка померла, у неї залишилася маленька донька, а слідство встановило, що за кермом був водій політика.

Олексанр Омельченко (фото: facebook.com/omelchenko.kyiv)

Кузьма Скрябін

У лютому 2015 року у Криворізькому районі, недалеко від села Лозуватка, загинув відомий український співак і лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко. Артист повертався з концерту у Кривому Розі і дуже поспішав, оскільки запізнювався на свій рейс в аеропорту Бориспіль.

Кузьма Скрябін (фото: facebook.com/skryabinofficial)

О 08:00 його автомобіль Toyota зіткнувся з вантажівкою, що перевозила молоко. Удар був настільки сильним, що молоковоз було викинуто в кювет, а автомобіль співака зазнав серйозних пошкоджень.

Основний удар припав на місце водія, і Кузьма помер миттєво. Причиною аварії, внаслідок якої загинув артист, стала висока швидкість, з якою він не зміг впоратися.

Також постраждала пасажирка, яка перебувала в автомобілі разом з Кузьмою, тоді як водій молоковоза уникнув серйозних травм.

Кузьма Скрябін (фото: facebook.com/skryabinofficial)

Анатолій Дяченко

У липні 2005 року під Києвом, у Вишгородському районі, український актор Анатолій Дяченко повертався з риболовлі за кермом джипа Honda CRV.

На дамбі Київської ГЕС, з незрозумілих причин, він виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою "Татра". На момент аварії артисту було 46 років.

Анатолій Дяченко (фото: facebook.com/kanalukraina)

У результаті слідства було встановлено, що Анатолій керував автомобілем сам, причому перед цим він майже добу не спав.

У момент аварії у нього стався серцевий напад. Джип знаменитості зіткнувся з вантажівкою, удар припав прямо на водійське місце, і актор помер миттєво. Пасажир Honda CRV дістав серйозні травми, але, на щастя, вижив.

Анатолій Дяченко (фото: facebook.com/kanalukraina)

Даша Квіткова

27 серпня 2023 року інфлюенсерка Даша Квіткова потрапила в серйозну ДТП.

Наступного дня блогерка вийшла на зв'язок і розповіла, що сталося. За її словами, коли вона їхала до подруги в пологовий будинок, на перехресті в неї врізалося два автомобілі.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Знаменитість говорила, що всі учасники почуваються добре, крім пасажирки Porsche.

Даша каже, що вона вимагала у неї гроші. Однак блогерка чекає на результат медичного обстеження. Якщо травми підтвердяться, вона готова компенсувати лікування.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)