Лише одна хвилина на день: лакшері процедура від косметолога, яка омолоджує шию

Як омолодити шию

"Шия - це основа краси та молодості, не перестану вам про це нагадувати. Одна хвилина вдень для шиї, а за тиждень результат - як від лакшері процедури у косметолога", - говорить Позднякова.

При спазмі мʼязів шиї зʼявляються внутрішні набряки, які й розтягують шкіру зсередини та додають віку. Через це з'являється й друге підборіддя, обличчя починає тягнутись донизу.

Під час омолоджуючого масажу кісточками пальців рухайтесь зверху донизу по бічній поверхні шиї, працюйте глибокими масажними рухами.

Далі перейдіть на задню поверхню шиї. Можете працювати кісточками пальців, або безпосередньо пальцями.

Далі рухами, які показані на відео, пройдіться по бічному м'язу шиї, рухаючись зверху донизу. Зробіть нахил головою, якщо м'яз не візуалізувався.

"Потім зробіть розтяжку платизми з фіксацією на 10- 15 секунд, те саме повторіть з іншої сторони. Ви маєте відчувати тяжіння. Потім пройдіться погладжуючими рухами по шиї. Обов’язково робіть щодня цей мінімум для своєї молодості", - каже косметолог.

Чому шия і зона декольте видає наш вік

Шкіра на шиї та декольте раніше видає вік людини краще, ніж обличчя. Ось декілька основних причин, чому це так:

на шиї менша кількість сальних залоз, клітини швидко втрачають вологу

клітини шкіри містять мало меланоцитів, які захищають від ультрафіолетового випромінювання

в’ялість шкіри шиї через погану циркуляцію крові, що посилюється неправильною поставою та звичкою дивитися на екран телефонів, опустивши голову. Вироблення еластину та колагену погіршується, шкіра втрачає пружність

зморшки та провисання тканин через слаборозвинений шар підшкірно-жирової клітковини

"Тому, красуні, піклуймося за цими делікатними зонами так само, як і за обличчям. Доглядові засоби - маски, креми із SPF-захистом, не забувайте про рівну поставу, вправи для шиї та масажні техніки", - говорить Позднякова.