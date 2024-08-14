Не лише користь: 6 ознак, що молочні продукти шкодять організму

Молочні продукти, такі як молоко, сир і йогурт, є частиною здорового та збалансованого харчування. Вони не тільки забезпечують кальцієм, але й білком, вітамінами та іншими мінералами. Є певні ознаки, які свідчать про те, що молочка шкодить організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Доктор медичних наук Дженні Стенфорд розповів, що у багатьох людей є непереносимість лактози.

Є певні симптоми, які можуть сигналізувати про те, що ви їсте забагато молочних продуктів і вони шкодять організму.

Стрибки цукру в крові

Надмірне споживання молочних продуктів може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові.

Молоко містить лактозу, яка може спричинити стрибки рівня цукру в крові та викликати вивільнення інсуліну.

Деякі вуглеводи необхідні для нормального функціонування еритроцитів і білих кров’яних тілець. Важливо уникати цих стрибків, оскільки вони можуть викликати млявість і відчуття голоду.

Звичайна склянка цільного молока містить 10 г цукру та 13 г вуглеводів, що еквівалентно 4 ч.л ложкам цукру.

Проблеми зі шкірою

Коли ви їсте занадто багато молочних продуктів і ваш рівень інсуліну різко підвищується, це може призвести до проблем зі шкірою, включаючи акне, розацеа, екзему, сухість і гіперпігментацію.

Молочні продукти також можуть підвищити активність потових залоз, що також може викликати прищі.

Втома

Якщо ви часто втомлюєтеся, виною тому може бути дієта, особливо якщо вона містить багато молочних продуктів.

Втома є звичайним явищем при хронічному запаленні, тому зниження рівня енергії може спостерігатися через надмірне споживання молочних продуктів.

Шлунково-кишкові проблеми

Проблеми зі шлунком є ​​характерним симптомом непереносимості лактози, нездатності повністю перетравлювати цукор, що міститься в молочних продуктах.

Шлунково-кишкові розлади, такі як здуття живота, метеоризм, біль у животі, діарея або запор, трапляються досить часто, особливо при підвищеному споживанні молочних продуктів.

Це часто є результатом непереносимості лактози, коли організму не вистачає достатньої кількості ферменту лактази, необхідного для належного перетравлення лактози - цукру в молочних продуктах. Коли неперетравлена ​​лактоза знаходиться в товстій кишці, вона надмірно ферментується, що викликає шлунково-кишковий дискомфорт.

Печія є ще одним поширеним симптомом у людей, які їдять занадто багато молочних продуктів, особливо якщо вони схильні до кислотного рефлюксу або мають непереносимість лактози.

Збільшення ваги

Молочні продукти можуть бути корисною частиною раціону, якщо ви намагаєтеся схуднути. Однак споживання надмірної кількості може сприяти збільшенню ваги.

Багато молочних продуктів містять багато жиру та калорій.

Алергічні реакції

Алергія на молочні продукти може варіюватися від легкої до важкої, тому деякі люди можуть не помічати або неправильно тлумачити її симптоми.

Алергічні реакції можуть виникнути в результаті імунних реакцій на молочні білки. Можуть виникнути навіть при невеликій кількості молочних продуктів у раціоні деяких людей.

Норми споживання молочних продуктів

Людям, що не мають проблем з непереносимістю лактози варто дотримуватися помірності при споживанні продуктів з молока, особливо, з високою жирністю.

Світові організації в галузі харчування рекомендують вживання 2-3 порцій молочних продуктів в день (одна порція- це склянки рідкого продукту або 40 г для твердого сиру).

Молочні продукти можна і треба вживати, але вони не мають бути основою раціону. Якщо ви відчуваєте дискомфорт після вживання таких продуктів - проконсультуйтесь з лікарем.