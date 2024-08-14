Не только польза: 6 признаков, что молочные продукты вредят организму

Молочные продукты, такие как молоко, творог и йогурт, являются частью здорового и сбалансированного питания. Они не только снабжают кальцием, но и белком, витаминами и другими минералами. Есть определенные признаки, свидетельствующие о том, что молочка вредит организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Доктор медицинских наук Дженни Стэнфорд рассказал, что у многих людей есть непереносимость лактозы.

Есть определенные симптомы, которые могут сигнализировать о том, что вы едите слишком много молочных продуктов и они вредят организму.

Прыжки сахара в крови

Чрезмерное потребление молочных продуктов может привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Молоко содержит лактозу, которая может вызвать скачки уровня сахара в крови и вызвать высвобождение инсулина.

Некоторые углеводы необходимы для нормального функционирования эритроцитов и белых кровяных телец. Важно избегать этих скачков, поскольку они могут вызвать вялость и чувство голода.

Обычный стакан цельного молока содержит 10 г сахара и 13 г углеводов, что эквивалентно 4 ч.л ложкам сахара.

Проблемы с кожей

Когда вы едите слишком много молочных продуктов и ваш уровень инсулина резко повышается, это может привести к проблемам с кожей, включая акне, розацеа, экзему, сухость и гиперпигментацию.

Молочные продукты могут повысить активность потовых желез, что также может вызвать прыщи.

Усталость

Если вы часто устаете, виной тому может быть диета, особенно если она содержит много молочных продуктов.

Усталость является обычным явлением при хроническом воспалении, поэтому снижение уровня энергии может наблюдаться из-за чрезмерного потребления молочных продуктов.

Желудочно-кишечные проблемы

Проблемы с желудком являются характерным симптомом непереносимости лактозы, неспособности полностью переваривать сахар, содержащийся в молочных продуктах.

Желудочно-кишечные расстройства, такие как вздутие живота, метеоризм, боль в животе, диарея или запор, встречаются довольно часто, особенно при повышенном потреблении молочных продуктов.

Это часто является результатом непереносимости лактозы, когда организму не хватает достаточного количества фермента лактазы, необходимого для надлежащего переваривания лактозы - сахара в молочных продуктах. Когда непереваренная лактоза находится в толстой кишке, она чрезмерно ферментируется, что вызывает желудочно-кишечный дискомфорт.

Изжога является еще одним распространенным симптомом у людей, которые едят слишком много молочных продуктов, особенно если они подвержены кислотному рефлюксу или имеют непереносимость лактозы.

Увеличение веса

Молочные продукты могут быть полезной частью рациона, если вы пытаетесь похудеть. Однако потребление избыточного количества может способствовать увеличению веса.

Многие молочные продукты содержат много жира и калорий.

Аллергические реакции

Аллергия на молочные продукты может варьироваться от легкой до тяжелой, поэтому некоторые люди могут не замечать или неправильно толковать ее симптомы.

Аллергические реакции могут возникнуть в результате иммунных реакций на молочные белки. Могут возникнуть даже при небольшом количестве молочных продуктов в рационе некоторых людей.

Нормы потребления молочных продуктов

Людям, не имеющим проблем с непереносимостью лактозы следует соблюдать умеренность при потреблении продуктов из молока, особенно с высокой жирностью.

Всемирные организации в области питания рекомендуют употребление 2-3 порций молочных продуктов в день (одна порция - это стаканы жидкого продукта или 40 г для твердого сыра).

Молочные продукты можно и нужно есть, но они не должны быть основой рациона. Если вы чувствуете дискомфорт после употребления таких продуктов - проконсультируйтесь с врачом.