Не лише кохання: без яких спільних поглядів на життя побудувати міцні стосунки не вийде

Звісно, кохання - річ магічна. Але якщо воно - це іскра, то спільні погляди на життя - це пальне, без якого машина не поїде.

Ось кілька ключових речей, які важливо мати "на одній хвилі", інакше пара швидко перетвориться на човен, де кожен веслує в різні боки.

Погляди на близькість і вірність

Вірність - не завжди про "ніколи ні з ким". Для когось поцілунок - це вже зрада, а для когось поліаморія - норма. І краще це з'ясувати на березі, ніж після бурі.

Ставлення до грошей

Якщо один звик відкладати кожну копійку, а інший живе за принципом "живемо раз", - сварки будуть частими гостями.

"Фінансова суміжність - критично важлива. За даними Американської психологічної асоціації, саме фінансові суперечки - одна з найчастіших причин розлучень", - каже експерт.

Плани на майбутнє

Діти, місце проживання, кар'єра, амбіції. Якщо один мріє про життя в глушині з курочками, а інший бачить себе в офісі на 30 поверсі - буде складно.

"Не кожна пара обговорює ці питання на початку стосунків. Бо заговорити про дітей - "ой, цим можна налякати партнера". Але, якщо одна людина мріє про велику сім'ю, а інша хоче вічної свободи - стосунки не складуться", - попереджає фахівець.

Релігійні та світоглядні переконання

Мова не тільки про церкву. А про базові цінності, які впливають на стиль життя, виховання дітей, спосіб прийняття рішень.

Ставлення до свободи та простору

Інтроверт і екстраверт ще можуть ужитися. Але якщо один не уявляє життя без "свободи дихати", а інший хоче бути "разом-завжди-всюди", - буде напруга.

"Сумісність - це не тільки про збіг інтересів, а й про подібність фундаментальних переконань. Пари, які сперечаються на важливі теми - не витримують випробувань. Є речі, які не можна пережити чи змінити - тільки погодитися або ні", - підкреслює коуч.

Ставлення до зростання

Чи обоє готові змінюватися, рости, працювати над собою і над стосунками? Бо якщо хтось "і так норм", а інший прагне глибини - розрив гарантовано.

Побут та розподіл обов'язків

Хто миє посуд? Хто сплачує рахунки? Побут - це те, чого уникнути у стосунках неможливо. Хтось має готувати їсти, прибирати, виносити сміття, купляти продукти додому.

На початку стосунків, коли обидва партнери ще у стані закоханості - проблеми виникають рідко. Але згодом можуть початися суперечки й це причина переглянути домовленості.

"Так, люди можуть бути різними. Але без спільної основи жоден дах не триматиметься. Тож перш ніж закохуватись у посмішку, варто подивитись трохи глибше. Бо жити доведеться з характером і світоглядом. А якщо ви не впевнені, що саме для вас важливо - коуч допоможе розкласти усе по поличках. І себе зрозуміти, і стосунки побудувати мудро", - резюмує Віталій Курсік.