Не лише для декору: ось, як виростити дуб з жолудя в домашніх умовах

Як вирощувати дуб з жолудя

Пророщування дубів з жолудів складається з декількох важливих етапів. Насамперед, потрібно правильно обрати плоди дерева для пророщування та підготувати їх до посадки.

Як збирати жолуді для пророщування

Щоб виростити дуб, жолуді для пророщування можна збирати з землі восени - зазвичай у вересні та жовтні, залежно від того, наскільки північніше чи південніше ви живете.

Попри те, що жолуді починають опадати в серпні, перші плоди непридатні до збору - вони часто недозрілі або уражені хворобами.

Молоді жолуді непридатні для пророщування (фото: Вікіпедія)

Під час збирання жолудів для пророщування, рекомендують керуватися такими порадами:

Збирати жолуді зі зрілих дерев. Відповідно до сорту дерева, жолуді можуть дозрівати протягом декількох років. Тож, якщо є можливість, шукайте потрібні дерева влітку.

Звертайте увагу на колір плодів. Придатні для пророщування жолуді мають бути коричневого кольору з легкими зеленими відтінками, хоча зовнішній вигляд плодів дуба може відрізнятися залежно від виду дерева. Чорна або побіліла поверхня жолудя може вказувати на ураження шкідниками або гниль.

Вибирайте тверді жолуді без черв'яків, тріщин, дірок і грибка. Радять збирати ті плоди, що впали на траву - вони мають менше шансів бути пошкодженими, ніж жолуді, що впали на тверду поверхню.

Потріскані жолуді для пророщування не використовуються (скриншот / Україна Діброва)

Ще однією ознакою стиглості жолудів є те, що плід можна зняти з капелюшка, не розриваючи його. Адже з достиганням таке захисне покриття втрачає здатність тримати важкий плід.

Як підготувати жолуді до посадки

Після збору жолудів плоди потрібно відсортувати та провести "тест на плавучість". Це допоможе визначити, які плоди неякісні та навряд придатні для пророщування.

Для цього покладіть зібрані жолуді без капелюшків у відро з водою. Зачекайте 1-2 хвилини, щоб плоди відстоялися.

Менш якісні жолуді спливатимуть. Це відбувається через те, що в плоді утворився отвір для повітря, наприклад, через пошкодження шкідниками.

Однак іноді це може відбуватися тому, що жолудь вже почав проростати. Тож, якщо плід не має ознак пошкодження та твердий на дотик, такий жолудь також можна спробувати посадити.

Перед тим, як саджати жолуді проводять "тест на плавучість" (скриншот / Україна Діброва)

Якісні жолуді рекомендують витерти серветками та зберігати в прохолодному і захищеному від сонця місці протягом декількох тижнів, наприклад, в холодильнику, у відділенні для овочів.

Для цього плоди слід скласти у великий пакет на застібці, наповнивши упакування вологою тирсою, вермикулітом, торф'яною сумішшю або іншим поживним середовищем, здатним утримувати вологу.

Середовище повинно бути ледь вологим, щоб плоди не пересохли або не згнили. Періодично плоди потрібно перевіряти та відсортовувати пошкоджені.

Як посадити жолуді

Зберігання жолудів в холодильнику імітує природні умови, за яких плоди вже можуть почати проростати. Приблизно на початку грудня або наприкінці листопада корінь може почати пробиватися крізь шкаралупу.

Незалежно від того, проламався корінь чи ні, жолудь готовий до посадки приблизно через 40-45 днів зберігання. З саджанцями слід поводитися особливо обережно - коріння легко пошкодити.

Пророщування жолудів черешчатого дуба (фото: Вікіпедія)

Жолуді можна висаджувати в горщик або в відкритий ґрунт. Це роблять таким чином:

Підготуйте горщик. Наповніть високий контейнер з дренажними отворами якісним ґрунтовим субстратом, покладіть жолудь та присипте субстратом так, щоб його шар був 2-5 см завтовшки. Якщо коріння ще не проросло, неважливо, якою стороною догори саджати жолудь. Проте, якщо плід вже має корінці, радять покласти жолудь в землю корінням донизу.

Оберіть ділянку. Висаджувати жолудь в землю радять тоді, коли стрижневий корінь достатньо виріс. Садити жолудь в відкритий ґрунт слід на глибину 5-10 см. Проте місце потрібно обрати якомога далі від будинків - коріння дерева сильно розростається. До того ж дуби полюбляють сонце та вимогливі до якості ґрунтів.

Як доглядати за саджанцем дуба

Посаджений жолудь потрібно регулярно поливати, не допускаючи пересихання землі. Спочатку дуб розвиває стрижневий корінь під поверхнею ґрунту, тому ріст може бути непомітним.

Коли з жолудя з'явиться молоде деревце, дуб радять поставити на освітлене підвіконня. Якщо розсада не отримує достатньо світла, можна використати додаткову лампу.

Коли пересаджувати дуб

Дуб може вирости до 40 м заввишки, тож за деякий час саджанець потрібно висадити у відкрити ґрунт. Вважається, що оптимальною висотою молодого дерева є 15-20 см, крім цього, на рослині має з'явитися листя.

Перед висадкою молодих дубів в відкриту землю розсаду рекомендують загартувати. Приблизно за тиждень-два до висадки насіння у відкритий ґрунт винесіть саджанці на кілька годин на вулицю.

Повільно збільшуйте час перебування розсади на відкритому повітрі щодня протягом наступного тижня-двох. Тоді ваша розсада буде готова до висадки у відкритий ґрунт.

Дуб з жолудя потрібно пересаджувати в відкритий ґрунт (фото: Freepik)

Добре підготуйте місце, очистивши його від бур'янів та трави, і викопайте яму, достатню для розміщення кореневої кульки. Обережно посадіть рослину на ту ж глибину, на якій вона росла раніше, і щільно засипте ґрунт.

Взимку та у вологі місяці дуби зазвичай не потрібно поливати. Але у найспекотніші та найсухіші місяці рослина потребує зволоження. Тож молоді дуби потрібно поливати протягом приблизно двох років, зменшуючи частоту поливу в міру росту дерева.