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Не лише чіа. Лікар назвав засіб, який допомагає уникнути закрепу

Чим замінити насіння чіа, щоб покращити здоров'я кишківника (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Насіння чіа стали доволі популярними у всьому світі, адже вони наповнені клітковиною, білком і рядом важливих мінералів і вітамінів. Також таке насіння використовують для лікування закрепу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку британського лікаря Карана Раджі.

Чи справді насіння чіа допомагає уникнути закрепу

Насіння чіа досить маленьке, округлої форми, може бути різних кольорів - чорного, коричневого, білого або плямистого.

Всі корисні компоненти, які містяться в маленькому насінні, відіграють істотну роль у підтримці важливих функцій організму. Тому насіння чіа по праву вважається продуктом-суперфудом, завдяки високому вмісту антиоксидантів, мінералів, клітковини та омега-3 жирних кислот.

Поживні речовини насіння здатні надавати позитивний вплив на роботу серця, зміцнюють кісткову систему і нормалізують рівень цукру в крові. Продукт універсальний і може використовуватись у багатьох рецептах.

Насіння чіа є багатим джерелом дієтичних волокон, які не перетравлюються і необхідні для здорового випорожнення. Коли ви споживаєте порошок насіння чіа, він утворює гелеподібну речовину у вашому кишківнику, яка допомагає пом’якшити та збільшити стілець, полегшуючи його проходження.

Крім того, порошок насіння чіа також містить магній, який є природним пом’якшувачем стільця та може допомогти розслабити м’язи, сприяючи випорожненню

Чим можна замінити чіа

Однак, занадто багато клітковини, особливо нерозчинної, може спричинити здуття живота і судоми.

Як виявилось, для загального здоров'я кишківника корисне лушпиння псиліуму (подорожника).

За словами експерта, воно має більшу кількість розчинної клітковини, що робить його кращим за насіння чіа. Він зазначив, що лушпиння подорожника містить близько 80% розчинної клітковини порівняно з 10% у насінні чіа.

Це вказує на те, що вона утворює кращу в’язку гелеподібну речовину в кишківнику та притягує більше води, тому більше пом’якшує стілець та забезпечує регулярність.

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