Чотири продукти, яких слід уникати при високому тиску

Високий тиск або гіпертонія - це важкий стан, який потребує особливої уваги. Зокрема, деякі продукти потрібно уникати при такому стані, оскільки вони можуть тільки погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт British Heart Foundation .

Дієтолог Вікторія Тейлор розповіла, що вибір правильних продуктів у раціоні може допомогти контролювати гіпертонію.

4 продукти, які знижують тиск

Фрукти та овочі

Дослідження показали, що буряковий сік може допомогти знизити артеріальний тиск. Він може бути концентрованим джерелом нітратів, і вважається, що одним із їхніх ефектів є зниження АТ.

Багато фруктів та овочі забезпечують нас калієм, який також може допомогти знизити артеріальний тиск

Занадто багато калію може бути шкідливим, оскільки може порушити серцевий ритм. Це особливо небезпечно для людей з проблемами нирок.

Замість того, щоб зосереджуватися на одному виді фруктів чи овочів, просто переконайтеся, що ви їсте щонайменше п’ять порцій щодня. Вибираючи фрукти та овочі різного кольору.

Цільнозернові

Цільнозернові продукти, такі як коричневий рис та овес, містять більше поживних речовин і клітковини, ніж рафіновані крохмалисті вуглеводи.

Споживання більшої кількості клітковини пов’язано зі зниженням ризику захворювань серця та кровообігу. Розчинна клітковина з вівса може допомогти знизити артеріальний тиск.

Спробуйте включити продукти з високим вмістом клітковини, такі як квасоля та сочевиця, горіхи та насіння, а також фрукти та овочі.

Нежирний білок

Нежирні джерела білка містять менше калорій та все одно насичують організм. Це може допомогти вам контролювати свою вагу, що сприяє зниженню артеріального тиску.

Вибирайте курку, індичку, рибу, яйця та боби замість червоного та обробленого м’яса.

Нежирні молочні продукти

Включення молока та молочних продуктів до складу здорової збалансованої дієти може допомогти знизити артеріальний тиск. Молочні продукти містять складну комбінацію поживних речовин, включаючи кальцій, який пов’язують зі зниженням артеріального тиску.

Молочні продукти з низьким вмістом жиру, такі як напівзнежирене молоко та натуральний йогурт із низьким вмістом жиру, містять кальцій і білок без надлишку насиченого жиру.

Яких продуктів уникати при високому тиску

Солоні продукти

Варто вживати не більше 6 г солі на день, тобто приблизно чайну ложку. Але багато хто їсть більше.

Більшість солі, яку ми споживаємо, вже міститься в їжі з магазину.

Вона є таких популярних продуктах, як оливки, чипси, соуси, мариновані огірки, оброблене м’ясо, таке як шинка, бекон і ковбаси.

Перевіряйте етикетки харчових продуктів, щоб знайти варіанти з низьким вмістом солі. Спробуйте також скоротити вживання їжі поза домом, краще готуйте власні варіанти з меншим вмістом солі.

Солодкі та жирні продукти

Продукти з високим вмістом жиру та цукру є висококалорійними та можуть впливати на високий тиск. Вживання їх у великій кількості може призвести до збільшення ваги, що пов’язано з підвищенням артеріального тиску.

Обирайте здорові перекуси, як-от фрукти або звичайний йогурт, якщо ви зголодніли між прийомами їжі.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю може підвищити артеріальний тиск

Якщо ви вживаєте алкоголь, робіть це помірковано. Занадто багато може підвищити артеріальний тиск і призвести до збільшення ваги з часом.

Надлишок кофеїну

Кофеїн може підвищувати тиск, але його ефект зазвичай короткочасний і зменшується, якщо ви вживаєте його регулярно.

Деякі люди більш чутливі до кофеїну, ніж інші, і надмірне вживання кофеїну може вплинути на АТ.