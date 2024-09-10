Не только чиа. Врач назвал средство, которое помогает избежать запора

Действительно ли семена чиа помогают избежать запора

Семена чиа достаточно маленькие, округлой формы, могут быть разных цветов - черного, коричневого, белого или пятнистого.

Все полезные компоненты, содержащиеся в маленьких семенах, играют существенную роль в поддержании важных функций организма. Поэтому семена чиа по праву считаются продуктом-суперфудом благодаря высокому содержанию антиоксидантов, минералов, клетчатки и омега-3 жирных кислот.

Питательные вещества семян способны оказывать положительное влияние на работу сердца, укрепляют костную систему и нормализуют уровень сахара в крови. Продукт универсален и может использоваться во многих рецептах.

Семена чиа являются богатым источником диетических волокон, которые не перевариваются и необходимы для здорового стула. Когда вы потребляете порошок семян чиа, он образует гелеобразное вещество в вашем кишечнике, которое помогает смягчить и увеличить стул, облегчая его прохождение.

Кроме того, порошок семян чиа также содержит магний, который является естественным смягчителем стула и может помочь расслабить мышцы, способствуя стулу.

Чем можно заменить чиа

Однако слишком много клетчатки, особенно нерастворимой, может повлечь вздутие живота и судороги.

Как оказалось, для общего здоровья кишечника полезна шелуха псилиума (подорожника).

По словам эксперта, оно имеет большее количество растворимой клетчатки, что делает его лучше семян чиа. Он отметил, что шелуха подорожника содержит около 80% растворной клетчатки по сравнению с 10% в семенах чиа.

Это указывает на то, что она образует лучшую вязкую гелеобразное вещество в кишечнике и притягивает больше воды, поэтому смягчает стул больше и обеспечивает регулярность.