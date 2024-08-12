Не лише для чаю: 10 способів використати лимон в прибиранні оселі

Зробити натуральний ароматизатор

Якщо у вашій оселі з'явилися небажані запахи, лимон може допомогти замаскувати їх, поки ви не з'ясуєте джерело.

Для цього радять прокип'ятити шість-сім лимонних скибочок і жменю гвоздики в каструлі з водою. Суміш надасть повітрю лимонної свіжості.

Почистити мідь

Мідні вироби з часом природно тьмяніють, але цим предметам можна легко повернути колишню красу за допомогою лимона.

Половинку лимона потрібно занурити в невелику миску з великою сіллю, а потім натерти сумішшю потьмянілу мідь. Обов'язково змийте залишки після очищення і витріть предмет насухо.

Освітлити білий одяг

Якщо ви хочете відбілити білизну, цей натуральний засіб допоможе досягнути результату. Щоб зробити відбілювач з лимона, наповніть велику каструлю водою, додайте кілька скибочок лимона і доведіть до кипіння.

Вимкніть вогонь, покладіть до каструлі білизну і залиште її на кілька годин або навіть на ніч. Після замочування потрібно випрати одяг відповідно до рекомендацій виробника.

Проте лимонний сік, як і інші натуральні відбілювачі, може підходити не для всіх тканин - особливо це стосується делікатних матеріалів. Завжди спочатку тестуйте засіб на невеликій, непомітній ділянці тканини.

Видалити стійкі плями

Маєте пляму, яка ніяк не зникає? Спробуйте замочити забруднені ділянки в лимонному соку приблизно на годину. Зазначають, що цей метод найкраще працює для плям від ягід, кави та чаю.

Якщо частина плями залишилася, рекомендують намочити ділянку, зробити пасту з однакових частин харчової соди і води - та акуратно потерти забруднену поверхню.

Запобігти окисленню фруктів

Коли м'якуш деяких фруктів, таких як яблука, фенхель та авокадо, піддається впливу повітря, він набуває непривабливого коричневого кольору.

Цей природний процес окислення можна дещо сповільнити, вичавивши трохи лимонного соку на фрукти. Однак пам'ятайте, що лимонний сік може дещо змінити смак, тому використовуйте його відповідно до ваших смакових уподобань.

Очистити обробну дошку

При нарізанні часнику або цибулі на дошці можуть залишатися стійкі плями і неприємний запах.

Щоб очистити поверхню природним шляхом, візьміть розрізаний лимон, потріть ним поверхню і залиште обробну дошку на 20 хвилин перед тим, як змити.

Зменшити запах сміття

Якщо від смороду в сміттєвому відрі закладає ніс, спробуйте кинути туди половинку лимона разом з 1 ст. л. харчової соди. Це допоможе зменшити неприємні запахи.

Почистити мікрохвильову піч

Жирні плями та бризки з часом забруднюють білосніжну мікрохвильовку. Проте її можна очистити, розчинивши 4 ст. л. лимонного соку в 1 склянці води - і поставивши чашку з засобом в мікрохвильову піч на три-п'ять хвилин на високій потужності.

Залиште посуд на декілька хвилин, щоб пара продовжила працювати над стійкими плямами. Це має ефективно зволожити засохлі частинки їжі на внутрішніх поверхнях і дозволити легко їх відтерти.

Прибрати патьоки зі скла

Красу потьмянілого скляного посуду можна відновити, змішавши лимонний сік з невеликою кількістю оцту та води. Цей натуральний засіб для чищення скла прибере патьоки і зробить посуд блискучим.

Видалити іржу

Лимонний сік також може допомогти усунути легку або поверхневу іржу. Замість того, щоб використовувати губку для очищення гострих країв ножиць або ножа, вичавіть на лезо лимонний сік.

Потім поверхню радять посипати великою сіллю і потерти пробкою. Промийте ділянку водою і обережно витріть насухо, щоб запобігти появі іржі.