Не только для чая: 10 способов использовать лимон в уборке дома

Сделать натуральный ароматизатор

Если в вашем доме появились нежелательные запахи, лимон может помочь замаскировать их, пока вы не выясните источник.

Для этого советуют прокипятить шесть-семь лимонных долек и горсть гвоздики в кастрюле с водой. Смесь придаст воздуху лимонной свежести.

Почистить медь

Медные изделия со временем естественно тускнеют, но этим предметам можно легко вернуть былую красоту с помощью лимона.

Половинку лимона нужно погрузить в небольшую миску с крупной солью, а затем натереть смесью потускневшую медь. Обязательно смойте остатки после очистки и протрите предмет досуха.

Осветить белую одежду

Если вы хотите отбелить белье, это натуральное средство поможет добиться результата. Чтобы сделать отбеливатель из лимона, наполните большую кастрюлю водой, добавьте несколько долек лимона и доведите до кипения.

Выключите огонь, положите в кастрюлю белье и оставьте его на несколько часов или даже на ночь. После замачивания нужно постирать одежду в соответствии с рекомендациями производителя.

Однако лимонный сок, как и другие натуральные отбеливатели, может подходить не для всех тканей - особенно это касается деликатных материалов. Всегда сначала тестируйте средство на небольшом, незаметном участке ткани.

Удалить стойкие пятна

Есть пятно, которое никак не исчезает? Попытайтесь замочить загрязненные участки в лимонном соке примерно на час. Этот метод лучше всего работает для пятен от ягод, кофе и чая.

Если часть пятна осталась, рекомендуют смочить участок, сделать пасту из одинаковых частей пищевой соды и воды - и аккуратно потереть загрязненную поверхность.

Предотвратить окисление фруктов

Когда мякоть некоторых фруктов, таких как яблоки, фенхель и авокадо, подвергается воздействию воздуха, она приобретает непривлекательный коричневый цвет.

Этот естественный процесс окисления можно несколько замедлить, выжав чуть-чуть лимонного сока на фрукты. Однако помните, что лимонный сок может изменить вкус, поэтому используйте его в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.

Очистить разделочную доску

При нарезании чеснока или лука на доске могут оставаться стойкие пятна и неприятный запах.

Чтобы очистить поверхность естественным путем, возьмите разрезанный лимон, потрите им поверхность и оставьте разделочную доску на 20 минут, прежде чем смыть.

Уменьшить запах мусора

Если от вони в мусорном ведре закладывает нос, попробуйте бросить туда половинку лимона вместе с 1 ст. л. пищевой соды. Это поможет уменьшить неприятные запахи.

Очистить микроволновку

Жирные пятна и брызги со временем загрязняют белоснежную микроволновку. Однако ее можно очистить, растворив 4 ст. л. лимонного сока в 1 стакане воды - и поставив чашку со средством в микроволновку на три-пять минут на высокой мощности.

Оставьте посуду на несколько минут, чтобы пар продолжил работать над стойкими пятнами. Это должно эффективно увлажнить засохшие частицы пищи на внутренних поверхностях и позволить легко их оттереть.

Убрать потеки со стекла

Красоту потускневшей стеклянной посуды можно восстановить, смешав лимонный сок с небольшим количеством уксуса и воды. Это натуральное чистящее средство уберет потеки и сделает посуду блестящей.

Удалить ржавчину

Лимонный сок также может помочь устранить легкую или поверхностную ржавчину. Вместо того чтобы использовать губку для очистки острых краев ножниц или ножа, выжмите на лезвие лимонный сок.

Затем поверхность советуют посыпать крупной солью и потереть пробкой. Промойте участок водой и осторожно протрите насухо, чтобы предотвратить появление ржавчины.