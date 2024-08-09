10 оригінальних та корисних шляхів використання лаку для волосся

Лак для волосся є у кожній жінці, але чи знає більшість людей, що ця чудова річ може допомогти у безлічі випадків життя? Навряд це так. Отже, які проблеми вирішує лак для волосся та як його використовувати?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало список з 10 проблем, які допоможе вирішити звичайний лак для волосся, якщо його використати у незвичайний спосіб.

Як використати лак для волосся у побуті

Відчистіть шкіру від чорнил

Лак для волосся ефективно очищає плями від чорнил та маркерів. Нанесіть його на забруднене місце, залиште на п'ять хвилин, а потім витріть м’якою сухою серветкою. Для відновлення блиску шкіри нанесіть трохи жирного крему або масла і добре втирайте.

Відремонтуйте блискавку на одязі

Проблеми із застібками залишаться в минулому. Щоб уникнути того, що застібка на джинсах постійно розстібається, просто розпиліть на неї засіб для укладання волосся. Цей простий трюк допоможе утримати застібку на місці протягом дня.

Робіть яскраві фото їжі

Фотографи мають секрет для ідеальних знімків їжі. Якщо обробити страву лаком для волосся, колір овочів і фруктів стане більш насиченим, а поверхня отримає блискучий вигляд. Пам’ятайте, що їсти таку їжу вже не рекомендується.

Знищуйте комах

Лак для волосся - це справжній помічник у боротьбі з комахами. Якщо ви виявили у квартирі таргана, муху або мурашку, просто розпиліть на них лак, і вони більше не з’являться.

Зробіть колготки міцнішими

Зміцніть свої колготки, розпилюючи на них лак для волосся перед носінням. Це не тільки підвищить їхню міцність, але й запобігатиме швидкому пориву. Якщо колготки все ж порвуться, лак допоможе зупинити "біжучу стрілку".

Розпаліть вогонь

Лак для волосся може стати в пригоді як розпалювач для багаття. Нанесіть його на дрова перед підпалом, щоб розпалити вогонь швидше. Проте будьте обережні, оскільки лак може бути вибухонебезпечним.

Зберігайте квіти свіжими

Щоб ваш букет квітів довше радував око, покрийте його лаком для волосся. Це допоможе зафіксувати пелюстки і зберегти їхню красу на тривалий час.

Декоруйте усе, що завгодно

Лак з блискітками може бути використаний для декорування різних поверхонь: тканини, новорічних іграшок, гілок ялинки тощо. Дайте волю своїй фантазії та експериментуйте з декором.

Видаліть шерсть на одязі

Щоб позбутися шерсті та ворсинок на одязі, розпиліть лак для волосся на чистий рушник і протріть ним тканину. Це не тільки видалить ворс, але й надасть антистатичний ефект, запобігаючи налипанню нових ворсинок.