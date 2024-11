Не лише бадьорить: косметолог назвала напій, який впливає на молодість та стан шкіри

Раніше лікар називав напій, який потрібно пити за 30 хвилин до сну.

Також ми писали, що не можна пити в літаку.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка косметолога Дарії Тіщенко та сайт Eat This, Not That!