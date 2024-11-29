Не только бодрит: косметолог назвала напиток, влияющий на молодость и состояние кожи

Кофе может влиять не только на бодрость, но и на состояние кожи. Напиток может уменьшать количество сыпи, но при чрезмерном употреблении будет только вредить.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое количество кофе можно выпивать за день без ущерба для организма.
По словам косметолога Дарии Тищенко, кофе, а именно кофеин может оказать как положительное, так и негативное влияние на кожу.
К положительным аспектам можно отнести количество антиоксидантов, содержащихся в кофеине - они защищают клетки кожи от повреждений, способствуя сохранению ее молодого состояния.
Также кофеин обладает противовоспалительными свойствами - может помочь уменьшить покраснение и отеки, особенно вокруг глаз.
Эксперт отметила, что в то же время кофеин может негативно влиять на кожу, подверженную акне. Также чрезмерное потребление может повысить уровень стресса, что влияет на появление высыпаний.
Употребление некачественного кофе может привести к дисбалансу микрофлоры кишечника, что может вызвать воспаления в организме, которые отразятся на коже в виде высыпаний, покраснений и шелушения.
Умеренное потребление кофе, а это 1-2 чашки в день, может являться частью здорового образа жизни и даже приносить много пользы. Поэтому важно соблюдать норму.
К тому же необходимо обращать внимание на реакцию организма и корректировать потребление.
Раньше врач называл напиток, который нужно пить за 30 минут до сна.
Также мы писали, что нельзя пить в самолете.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко и сайт Eat This, Not That!