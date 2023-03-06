Не лише 8 березня: які ще існують жіночі свята у різних країнах світу

Жіночі свята у різних країнах світу

День матері. Це свято відзначають у багатьох країнах світу. В Австралії, Бельгії, Данії, Італії, Туреччині, Фінляндії, Мексиці, Індії, Пакистані, Сінгапурі, Німеччині, США, Японії відзначають у другу неділю травня. У Франції та Швеції – в останню неділю травня. У Великій Британії - за три тижні до Великодня.

В Україні - це друга неділя і 2023 року це свято відзначатимемо 14 травня. Цього дня вітають мам, бабусь та вагітних жінок.

День бабусь. Це свято існує у Франції з 1987 року. Національне свято відзначають у першу неділю березня. І вітають не лише жінок, які вже стали бабусями, а й усіх жінок віком від 55 років. Цього дня у багатьох магазинах для жінок проводять акції та знижки, а ще дарують невеликі подарунки.

День рівності жінок. Його відзначають щороку у США 26 серпня з 1991 року. Свято присвячене всім жінкам, а також боротьбі за рівні права всіх людей незалежно від статі.

День дівчаток. Це свято щороку відзначають у Японії 3 березня. Цього дня прийнято всім дівчаткам бажати щастя та довгих років життя. Юні японки прикрашають свої кімнати в персиковий колір та ляльками, які передаються з покоління до покоління.

День жінок у Греції. Цікаве свято під назвою Гінайкратія відзначають щорічно 8 січня. Цього дня проводять різні жіночі фестивалі, а чоловік та дружина на один день змінюються своїми обов'язками. Якщо чоловік забуде про подарунки для дружини, сестри, дочок – то йому на голову можуть вилити відро холодної води.

День жінок в Ісландії. Це свято ісландські жінки відзначають у лютому, і дата може змінюватись у різних частинах країни – 16, 19, 20 або 24 лютого. Історія цього свята йде у дохристиянські часи. Вважалося, що жінки повинні задобрити зиму і тому у свято їм потрібно було встати раніше, надіти одну штанину від штанів і тричі оббігти весь будинок.

Потім жінки весь день відпочивали, а всіма домашніми клопотами займалися чоловіки. Щорічно збирається спеціальна комісія кондитерів, яка затверджує рецепт торта, який чоловіки подають коханим жінкам разом із ранковою чашкою кави.

Дурга-пуджа. Це національне свято в Індії, яке присвячене богині, покровительці материнського початку та перемозі добра над злом. Цього дня вітають індійських жінок та проводять масові фестивалі.

Міжнародний день сільських жінок. Генеральна асамблея ООН у 2007 році офіційно запровадила це свято та поставила дату - 15 жовтня.

У резолюції відзначено найважливішу роль сільських жінок, у тому числі жінок, що належать до корінних народів, та їх внесок у прискорення розвитку сільського господарства та сільських регіонів.

Які ще є свята для жінок?

5 лютого – День Святої Агати в Іспанії. Це покровителька жіночих доль і цього дня тепер вітають усіх жінок Іспанії. А ще проводять спеціальні богослужіння у церкві.

11 лютого - Міжнародний день жінок та дівчаток у науці

14 березня – Білий день у Японії. Чоловіки дарують жінкам білий шоколад – як символ вірності та жіночої чистоти.

24 січня - Національний день дівчинки в Індії

11 жовтня – Міжнародний день дитини-дівчинки. Його ще називають Днем доньки у багатьох країнах.

8 червня – Міжнародний день домогосподарок

6 липня – Всесвітній день поцілунків

9 вересня – Міжнародний день краси

13 лютого – Міжнародний день подруг