Не только 8 марта: какие еще существуют женские праздники в разных странах мира

Женские праздники в разных странах мира

День матери. Этот праздник отмечают во многих странах мира. В Австралии, Бельгии, Дании, Италии, Турции, Финляндии, Мексике, Индии, Пакистане, Сингапуре, Германии, США, Японии - отмечают во второе воскресенье мая. Во Франции и Швеции - в последнее воскресенье мая. В Великобритании - за три недели до Пасхи.

В Украине - это второе воскресенье и в 2023 году этот праздник будем отмечать 14 мая. В этот день поздравляют мам, бабушек и беременных женщин.

День бабушек. Этот праздник существует во Франции с 1987 года. Национальный праздник отмечают в первое воскресенье марта. И поздравляют не только женщин, которые уже стали бабушками, но и всех женщин старше 55 лет. В этот день во многих магазинах для женщин проводят акции и скидки, а еще - дарят небольшие подарки.

День равенства женщин. Его отмечают ежегодно в США 26 августа с 1991 года. Праздник посвящен всем женщинам, а также борьбе за равные права всех людей вне зависимости от пола.

День девочек. Этот праздник ежегодно отмечают в Японии 3 марта. В этот день принято всем девочкам желать счастья и долгих лет жизни. Юные японки украшают свои комнаты в персиковый цвет и куклами, которые передаются из поколения в поколение.

День женщин в Греции. Интересный праздник с названием Гинайкратия отмечают ежегодно 8 января. В этот день проводят различные женские фестивали, а муж и жена на один день меняются своими обязанностями. Если мужчина забудет о подарках для жены, сестры, дочерей - ему на голову могут вылить ведро холодной воды.

День женщин в Исландии. Этот праздник исландские женщины отмечают в феврале, и дата может меняться в разных частях страны - 16, 19, 20 или 24 февраля. История этого праздника уходит в дохристианские времена. Считалось, что женщины должны задобрить зиму и поэтому в праздник им нужно было встать пораньше, надеть одну брючину от штанов и трижды оббежать весь дом.

Потом дамы весь день отдыхали, а всеми домашними хлопотами занимались мужчины. Ежегодно собирается специальная комиссия кондитеров, которая утверждает рецепт торта, который мужчины подают любимым женщинам вместе с утренней чашкой кофе.

Дурга-пуджа. Это национальный праздник в Индии, который посвящен богине, покровительнице материнского начала и победе добра над злом. В этот день поздравляют индийских женщин и проводят массовые фестивали.

Международный день сельских женщин. Генеральная ассамблея ООН в 2007 году официально ввела этот праздник и поставила дату - 15 октября.

В резолюции отмечена важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских регионов.

Какие еще есть праздники для женщин?

5 февраля - День Святой Агаты в Испании. Это покровительница женских судеб и в этот день теперь поздравляют всех женщин Испании. А еще проводят специальные богослужения в церкви.

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке

14 марта - Белый день в Японии. Мужчины дарят женщинам белый шоколад - как символ верности и женской чистоты.

24 января - Национальный день девочки в Индии

11 октября - Международный день ребенка-девочки. Его еще называют Днем дочери во многих странах.

8 июня - Международный день домохозяек

6 июля - Всемирный день поцелуев

9 сентября - Международный день красоты

13 февраля - Международный день подруг