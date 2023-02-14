День української жінки: депутати хочуть замінити 8 березня. Як виглядатиме новий календар

Українські депутати знову пропонують скасувати святкування 8 березня та 1 травня. А замість цих свят пропонують альтернативні – День української жінки та встановити дату Дня матері на державному рівні.

Як виглядатиме новий календар і які пропонують запровадити свята – читайте у матеріалі нижче.

Що відомо про проєкт закону

Ще 13 січня депутати України подали проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про роботу України щодо встановлення українських свят. Наразі цей проєкт передано для ознайомлення комітетам.

"Зараз українська нація переживає період відродження, звершилася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором – російською федерацією. Саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав’язаними традиціями минулої спадщини", - наголошують автори законопроєкту.

Які свята хочуть скасувати, а які додати

Міжнародний жіночий день 8 березня депутати пропонують скасувати, а замість нього запровадити нове свято – День української жінки, яке відзначатимуть 25 лютого, на честь дня народження Лесі Українки.

Замість 1 травня вихідним днем пропонують зробити 9 березня – день народження Тараса Шевченка.

Також на державному рівні хочуть закріпити дату Дня матері – у другу неділю травня.

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Він запроваджений за ініціативою Клари Цеткін 1921 року, з прив'язкою до початку Лютневої революції в Росії у 1917 році. Однак вважаємо за доцільніше відзначати День української жінки в дату народження найвідомішої української письменниці та громадського діяча — Лесі Українки, а саме 25 лютого", - пояснили народні депутати.

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