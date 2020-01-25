Лишь усугубляет состояние: Супрун развеяла мифы про популярную мазь

Уляна Супрун рассказала об опасности оксолиновой мази, которая относится к противовирусным средствам для наружного применения. Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По словам эксперта, это очень распространенный метод профилактики, однако научного обоснования он не имеет, а его применение никогда не помогало ни детям, ни взрослым.

"Попадая в нос, такая мазь просто блокирует носовой ход и затрудняет дыхание. Если это ребенок, который имеет относительно меньший носовой ход, дыхание блокируется еще больше, он чувствует себя некомфортно, начинает лезть руками к носу - что в свою очередь только провоцирует занос инфекции в организм", - пишет Супрун.

Чтобы не усугубить ситуацию, эксперт рекомендует предупредить болезнь, вместо того, чтобы лечить. А вот чтобы не заболеть ОРВИ, необходимо:

Вакцинироваться от гриппа, особенно людям, имеющим хронические болезни, детям и беременным.

Сбалансировано питаться.

Пить достаточно жидкости.

Проветривать и увлажнять помещение.

Заниматься спортом и быть физически активным.

Избавиться привычки касаться носа руками в общественном транспорте.

При чихании закрывать лицо изгибом локтя или салфеткой, а не ладонями.

Мыть руки водой и мылом либо использовать антисептик для рук.

Позаботиться о достаточном количестве сна.

"Мы все переживаем за себя и близких, поэтому хотим защититься насколько это возможно. И при этом очень важно пользоваться только методами, которые прошли проверку наукой. Решая как наиболее эффективно предотвратить болезнь, обратитесь за консультацией к профессиональному врачу", - подытожила Супрун.