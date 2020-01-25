Робить ще гірше: Супрун розвіяла міфи про популярну мазь

Уляна Супрун розповіла про небезпеку оксолінової мазі, яка відноситься до противірусних засобів для зовнішнього застосування. Про це екс-чиновниця повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами експерта, це дуже поширений метод профілактики, проте наукового обгрунтування він не має, а його застосування ніколи не допомагало ні дітям, ні дорослим.

"Потрапляючи в ніс, така мазь просто блокує ніздрю та утруднює дихання. Якщо це дитина, яка має відносно меншу ніздрю, дихання блокується ще більше, вона відчуває себе некомфортно, починає лізти руками до носа - що в свою чергу тільки провокує занос інфекції в організм", - пише Супрун.

Щоб не погіршити ситуацію, експерт рекомендує попередити хворобу, замість того, щоб лікувати. А ось щоб не захворіти на ГРВІ, необхідно:

Вакцинуватися від грипу, особливо людям, які мають хронічні хвороби, дітям і вагітним.

Збалансовано харчуватися.

Пити достатню кількість рідини.

Провітрювати і зволожувати приміщення.

Займатися спортом і бути фізично активним.

Позбутися звички торкатися носа руками в громадському транспорті.

При чханні закривати обличчя вигином ліктя або серветкою, а не долонями.

Мити руки водою і милом або використовувати антисептик для рук.

Подбати про достатню кількість сну.

"Ми всі переживаємо за себе і близьких, тому хочемо захиститися наскільки це можливо. І при цьому дуже важливо користуватися тільки методами, які пройшли перевірку наукою. Вирішуючи як найбільш ефективно запобігти хворобі, зверніться за консультацією до професійного лікаря", - підсумувала Супрун.